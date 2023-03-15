Безумные потери врага, новые детали сбивания БпЛА MQ-9 Reaper: хронология 385 дня войны

Начались 385 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны героически держат оборону и наносят безумные потери оккупантам.

Подробнее о дипломатическом фронте и ситуации на поле боя читайте в материале 24 Канала.

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Как российский Су-27 мог сбить БпЛА MQ-9 Reaper: смотрите видео

Журналисты выложили в сеть моделирования того, как российский Су-27 сбил американский дрон MQ-9 Reaper. На нем можно увидеть, как воздушное судно врага, едва не упавшего в Черное море, протаранило БпЛА.Тем временем в России планируют набрать в армию еще 400 тысяч человек. Таков план на весенний набор контрактников, кампания которого стартует в стране-агрессоре 1 апреля.Министр обороны Алексей Резников сообщил о создании корабельной коалиции для Украины. Он отметил, что к ней уже присоединилась Великобритания, которая предоставила нам два тральщика-искателя мин. Также намерены присоединиться Нидерланды и Бельгия.В США заявили, что будут проводить разведывательные полеты в Черном море в дальнейшем. На это никак не повлияет сбивание их дрона MQ-9 Reaper российским Су-27.А вот и свежая статистика потерь врага. Только за минувшие сутки нашим защитникам удалось отправить на тот свет 980 российских захватчиков. В общей сложности войско оккупантов сократилось на 161 520 воинов.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 15 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ опубликовали утреннюю сводку. В ней заметили, что 500 ограниченных или полностью непригодных мужчин из оккупированной Горловки хотят отправить на фронт. Таким образом враг пытается восполнить безумные потери, понесенные в войне против Украины.Появляются новые детали сбивания американского дрона MQ-9 над Черным морем. В Пентагоне заявили, что российский Су-27, которым и атаковали беспилотник, мог испытать повреждения после столкновения.Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что в Черном море находятся 4 вражеских судна. Речь идет о 3 надводных и 1 подводном.Секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал статью The Washington Post. В ней говорилось, что "контрнаступление ВСУ под вопросом". По словам высокопоставленного чиновника, эти слова не соответствуют действительности. В то же время он отметил, что активно перепечатывают этот материал почему-то именно российские СМИ.Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь прокомментировал передачу Украине польских самолетов МиГ-29. Заметим, что их наше государство может получить в течение 4 – 6 недель. По словам эксперта, предварительные отказы могли быть связаны с тем, что воздушные суда модернизировались.14 марта Россия сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря. На это в первый раз отреагировали в Воздушных силах. Юрий Игнат отметил, что американская беспилотная авиация постоянно находится в акватории. И что в этом нет ничего удивительного. А сбивание БПЛА россиянами – очередная демонстрация того, что мы имеем дело со страной-террористом.Заместитель министра обороны Анна Маляр заметила, что на севере Бахмута произошло нечто хорошее. В то же время следует понимать, что сейчас детали сообщать не могут. Несмотря на это, не стоит забывать, что наши защитники делают все возможное для того, чтобы российские захватчики не могли воплотить в жизнь свои кровавые намерения. Сама же Анна Маляр подчеркнула, что бои за Бахмут – это процесс.Стало известно, что днем 14 марта в центре Мелитополя раздался мощный взрыв. Впоследствии поступила информация, что во время него на "концерт Кобзона" отправили местного коллаборанта Ивана Ткача. Заметим, что он занимался перевозкой вагнеровцев и российских военных к линии фронта в Запорожье.