07:45, 30 апреля

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районах сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационных станциях противника.