Продолжаются 797 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Какая ситуация сегодня, 30 апреля, на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.
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Оперативная информация о российском вторжении
За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений.
В общем, враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.
Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районах сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационных станциях противника.
Потери врага
По состоянию на 30 апреля было ликвидировано 1250 оккупантов за прошедшие сутки, а также десятки танков и систем ПВО.
Общие потери врага достигли более 468 тысяч солдат.
Взрывы по всему Крыму и не только
Во временно оккупированном Крыму объявляли о ракетной опасности, что вызвало панику по всему полуострову. Позже мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах, которые произошли не только в Крыму.
Неспокойная ночь также прошла в городах Джанкой, Октябрьском и Гвардейском, расположенных неподалеку от Симферополя. Кроме того, звуки взрывов слышались в городе Геническ, принадлежащий к Херсонской области. Ранее также "тревожно" было и вблизи Мариуполя.