06:46, 30 квітня

В тимчасово окупованому Криму оголошували про ракетну небезпеку, що викликало паніку по всьому півострову. Пізніше моніторингові канали повідомили про перші вибухи, які сталися не лише у Криму.

Непокійна ніч також пройшла у містах Джанкой, Октябрському та Гвардійському, розташованих неподалік від Сімферополя. Крім того, звуки вибухів чулися у місті Генічеськ, що належить до Херсонської області. Раніше також "тривожно" було і поблизу Маріуполя.