Триває 797 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Яка ситуація сьогодні, 30 квітня, на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Вибухи по всьому Криму і не тільки
В тимчасово окупованому Криму оголошували про ракетну небезпеку, що викликало паніку по всьому півострову. Пізніше моніторингові канали повідомили про перші вибухи, які сталися не лише у Криму.
Непокійна ніч також пройшла у містах Джанкой, Октябрському та Гвардійському, розташованих неподалік від Сімферополя. Крім того, звуки вибухів чулися у місті Генічеськ, що належить до Херсонської області. Раніше також "тривожно" було і поблизу Маріуполя.