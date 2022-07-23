Атаки вражеских разведгрупп и отбитые штурмы на нескольких направлениях: ситуация на фронте

Идут 150 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты и пытается наступать на отдельных направлениях.

В частности, на Донбассе зафиксировано несколько неудачных попыток российских оккупантов вести штурмы, а также попытки разведывательных групп противника выявить слабые места обороны наших войск. Об актуальной ситуации на фронте рассказали в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 23 июля.

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Ситуация в горячих точках 23 июля

На Слобожанском направлении силы противника всеми имеющимися средствами и дальше пытаются удерживать украинские подразделения от продвижения вглубь временно оккупированных территорий. На Харьковском направлении продолжались вражеские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах таких населенных пунктов:

Харьков;

Русские Тишки;

Черкасские Тишки;

Базалиевка;

Гусаровка;

Русская Лозовая;

Уды;

Малиновка и т.д.

Кроме того, россияне нанесли авиационный удар вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии районы Дибровного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки и других населенных пунктов. Вблизи Богородичной силы разведывательных групп противника пытались обнаружить слабые места в обороне наших войск – их успешно обезвредили.

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На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать свои основные усилия на Краматорском и Бахмутском направлениях. Продолжаются попытки установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

На Краматорском направлении захватчики обстреляли в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закотное, Григоровка, Выемка и Звановка. Авиационный удар зафиксирован вблизи Спорного.

Кроме того, штурмовыми действиями по разным направлениям россияне пытались улучшить свое тактическое положение в районе Верхнекаменского. Вооруженные Силы Украины встретили врага кинжальным огнем и нанесли ему значительные потери – оккупанты в панике отступили.

На Бахмутском направлении враг пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на одноименный город. Обстреливал позиции наших защитников и защитниц из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Майского, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и ряда других населенных пунктов. От авиаударов страдали Покровское и Новолуганское.

Опять же, с разных направлений россияне попытались штурмовать Углегорскую ТЭС – безуспешно, понесли потери. Вместе с тем, разведгруппы врага удалось обезвредить, когда они пытались выявить слабые места в обороне украинского войска на направлениях Соледара и Покровского.

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Что происходит на остальных направлениях

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник и дальше систематически стрелял по гражданской и военной инфраструктуре вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опытное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое поле, Белогорье и т.д. Авиаудары зафиксированы вблизи Красногоровки и Каменки.

На Южнобужском направлении основные усилия оккупанты продолжают сосредотачивать на недопущении продвижения украинских войск. Враг поддерживает высокую интенсивность разведки беспилотниками, продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии, а также танков вдоль всей линии столкновения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация значительных изменений не претерпела. Оккупанты обстреляли село Стариковое на Сумщине. Кроме того, ведется воздушная разведка приграничных территорий в Черниговской и Сумской областях беспилотниками.

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