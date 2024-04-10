00:47, 10 апреля

В сети распространялась информация, что россияне якобы зашли в Работино в Запорожской области. В 65 отдельной механизированной бригаде отметили, что эти данные не соответствуют действительности.

Но успеха оккупанты не имеют, и о попытках штурмов мы тоже регулярно сообщаем,

– подчеркнули в 65 ОМБр.