Про головні події 777 дня повномасштабної війни, наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на полі бою 10 квітня – пише 24 Канал.
Дивіться також Росіяни рвуться до Часового Яру та Уманського: як змінилася лінія фронту за тиждень
Одеську область атакували "Шахеди" та ракети
Вранці під час тривоги в Одеській області прогриміло кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про ракету. Перед цим регіон атакували ударні безпілотники.
У Миколаєві вибухи: летіли російські дрони
У Миколаєві прогриміли вибухи. Напередодні Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛА з Чорного моря.
Замість ударів по НПЗ: у Пентагоні порадили Україні зосередитися на інших цілях в Росії
Міністр оборони США висловився щодо українських атак по російських нафтопереробних заводах. Глава Пентагону зазначив, що наслідки від подібних атак можуть вплинути на світові енергетичні ринки.
Ллойд Остін порадив українцям зосередитися на ураженні інших цілей в Росії. Зокрема, тих, що мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті.
В Очакові вибухи: летіли "Шахеди"
В Очакові під час тривоги пролунали вибухи. Військові попереджали, що на Миколаївщину летять "Шахеди".
У Запоріжжі пролунали вибухи
Журналісти повідомили, що в деяких районах Запоріжжя під час тривоги було чути звук вибуху.
Зеленський про новий контрнаступ України
Президент в інтерв'ю Bild заявив, що Україна має стратегічний план для контрнаступу. Водночас Зеленський наголосив на необхідності сучасної зброї для повернення окупованих територій.
У ЗСУ спростували заяви, що росіяни зайшли й закріпилися в Роботиному
У мережі ширилася інформація, що росіяни нібито зайшли в Роботиному у Запорізькій області. У 65 окремій механізованій бригаді наголосили, що ці дані не відповідають дійсності.
Але успіху окупанти не мають, і про спроби штурмів ми теж регулярно повідомляємо,
– підкреслили в 65 ОМБр.
У Раді запропонували дозволити чоловікам за кордоном дистанційно оновити дані в ТЦК
Підготовлений до другого читання законопроєкт про мобілізацію містить в собі норму про можливість громадян України, що перебувають за кордоном, оновити персональні дані військово-облікових документів без повернення в Україну.
Що вирішив комітет про електронний кабінет військовозобов'язаного
Комітет Верховної Ради 9 квітня завершив роботу над законопроєктом про мобілізацію до другого читання у парламенті. Зокрема, остаточно визначив обов'язковість наявності е-кабінету у військовозобов'язаних громадян.