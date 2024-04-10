00:47, 10 квітня

У мережі ширилася інформація, що росіяни нібито зайшли в Роботиному у Запорізькій області. У 65 окремій механізованій бригаді наголосили, що ці дані не відповідають дійсності.

Але успіху окупанти не мають, і про спроби штурмів ми теж регулярно повідомляємо,

– підкреслили в 65 ОМБр.