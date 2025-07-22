О главных новостях 22 июля, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак, – сообщает 24 Канал.
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В Одессе в результате российской атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках. На парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания. Последствия российской атаки на Одессу: смотрите видео По вражеским дронам активно работала ПВО. Однако в результате атаки России есть повреждения гражданской инфраструктуры. Горят административное здание и легковые авто, в жилых домах выбиты окна. Россияне атаковали Одессу "Шахедами". В городе прогремела серия взрывов. По данным аналитиков, российские захватчики имели успехи на Покровском и Торецком направлениях. Поздно вечером 21 июля в Ростовской области прогремели взрывы. Оккупанты жаловались на атаку дронов. Громко было, в частности, в Миллерово. В сети пишут о более 10 взрывах. В результате вражеского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей. В медучреждение доставили 2 жителей одного из наиболее поврежденных домов, – 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь. Предварительно, за помощью к медикам обратились 12 человек. В Покровске продолжается операция по ликвидации диверсионно-разведывательных групп врага. Несколько дней назад они проникли в город через населенный пункт Зверей.
Какие последствия атаки на Одессу
Атака на Одессу: повреждена гражданская инфраструктура
В Одессе прогремела серия взрывов
Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: обзор ISW
Российское Миллерово под атакой дронов
Россияне ударили по Сумах: повреждены дома, машины, есть пострадавшие
В Покровске продолжается ликвидация российских ДРГ, – Deep State
В Одессе в результате российской атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках. На парковке рядом сгорели автомобили.
Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания.
Последствия российской атаки на Одессу: смотрите видео
По вражеским дронам активно работала ПВО. Однако в результате атаки России есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Горят административное здание и легковые авто, в жилых домах выбиты окна.
Россияне атаковали Одессу "Шахедами". В городе прогремела серия взрывов.
По данным аналитиков, российские захватчики имели успехи на Покровском и Торецком направлениях.
Поздно вечером 21 июля в Ростовской области прогремели взрывы. Оккупанты жаловались на атаку дронов.
Громко было, в частности, в Миллерово. В сети пишут о более 10 взрывах.
В результате вражеского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.
В медучреждение доставили 2 жителей одного из наиболее поврежденных домов, – 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь.
Предварительно, за помощью к медикам обратились 12 человек.
В Покровске продолжается операция по ликвидации диверсионно-разведывательных групп врага.
Несколько дней назад они проникли в город через населенный пункт Зверей.