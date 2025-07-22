О главных новостях 22 июля, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак, – сообщает 24 Канал.

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03:51, 22 июля

Какие последствия атаки на Одессу

В Одессе в результате российской атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках. На парковке рядом сгорели автомобили.

Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания.

Последствия российской атаки на Одессу: смотрите видео

02:59, 22 июля

Атака на Одессу: повреждена гражданская инфраструктура

По вражеским дронам активно работала ПВО. Однако в результате атаки России есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Горят административное здание и легковые авто, в жилых домах выбиты окна.

02:28, 22 июля

В Одессе прогремела серия взрывов

Россияне атаковали Одессу "Шахедами". В городе прогремела серия взрывов.

02:09, 22 июля

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: обзор ISW

По данным аналитиков, российские захватчики имели успехи на Покровском и Торецком направлениях.

01:27, 22 июля

Российское Миллерово под атакой дронов

Поздно вечером 21 июля в Ростовской области прогремели взрывы. Оккупанты жаловались на атаку дронов.

Громко было, в частности, в Миллерово. В сети пишут о более 10 взрывах.

00:28, 22 июля

Россияне ударили по Сумах: повреждены дома, машины, есть пострадавшие

В результате вражеского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

В медучреждение доставили 2 жителей одного из наиболее поврежденных домов, – 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь.

Предварительно, за помощью к медикам обратились 12 человек.

00:17, 22 июля

В Покровске продолжается ликвидация российских ДРГ, – Deep State

В Покровске продолжается операция по ликвидации диверсионно-разведывательных групп врага.

Несколько дней назад они проникли в город через населенный пункт Зверей.