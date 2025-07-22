Про головні нові 22 липня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак, – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Росія масовано вдарила по Києву: що відомо про наслідки атаки на столицю 21 липня
В Одесі внаслідок російської атаки в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках. На парковці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі. Наслідки російської атаки на Одесу: дивіться відео По ворожих дронах активно працювала ППО. Однак унаслідок атаки Росії є пошкодження цивільної інфраструктури. Палають адміністративна будівля й легкові авто, у житлових будинках вибиті вікна. Росіяни атакували Одесу "Шахедами". У місті пролунала серія вибухів. За даними аналітиків, російські загарбники мали успіхи на Покровському й Торецькому напрямках. Пізно ввечері 21 липня у Ростовській області прогриміли вибухи. Окупанти скаржилися на атаку дронів. Гучно було, зокрема, у Міллерово. У мережі пишуть про понад 10 вибухів. Унаслідок ворожого удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок. До медзакладу доставили 2 мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків, – 60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу. Попередньо, за допомогою до медиків звернулися 12 людей. У Покровську триває операція з ліквідації диверсійно-розвідувальних груп ворога. Кілька днів тому вони проникли до міста через населений пункт Звірів.
Які наслідки атаки на Одесу
Атака на Одесу: пошкоджена цивільна інфраструктура
В Одесі прогриміла серія вибухів
Окупанти просунулися на кількох напрямках: огляд ISW
Російське Міллєрово під атакою дронів
Росіяни вдарили по Сумах: пошкоджені будинки, автівки, є постраждалі
У Покровську триває ліквідація російських ДРГ, – Deep State
В Одесі внаслідок російської атаки в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках. На парковці поруч згоріли автомобілі.
Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі.
Наслідки російської атаки на Одесу: дивіться відео
По ворожих дронах активно працювала ППО. Однак унаслідок атаки Росії є пошкодження цивільної інфраструктури.
Палають адміністративна будівля й легкові авто, у житлових будинках вибиті вікна.
Росіяни атакували Одесу "Шахедами". У місті пролунала серія вибухів.
За даними аналітиків, російські загарбники мали успіхи на Покровському й Торецькому напрямках.
Пізно ввечері 21 липня у Ростовській області прогриміли вибухи. Окупанти скаржилися на атаку дронів.
Гучно було, зокрема, у Міллерово. У мережі пишуть про понад 10 вибухів.
Унаслідок ворожого удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.
До медзакладу доставили 2 мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків, – 60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу.
Попередньо, за допомогою до медиків звернулися 12 людей.
У Покровську триває операція з ліквідації диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Кілька днів тому вони проникли до міста через населений пункт Звірів.