Про головні нові 22 липня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росія масовано вдарила по Києву: що відомо про наслідки атаки на столицю 21 липня

03:51, 22 липня

Які наслідки атаки на Одесу

В Одесі внаслідок російської атаки в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках. На парковці поруч згоріли автомобілі.

Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі.

Наслідки російської атаки на Одесу: дивіться відео

02:59, 22 липня

Атака на Одесу: пошкоджена цивільна інфраструктура

По ворожих дронах активно працювала ППО. Однак унаслідок атаки Росії є пошкодження цивільної інфраструктури.

Палають адміністративна будівля й легкові авто, у житлових будинках вибиті вікна.

02:28, 22 липня

В Одесі прогриміла серія вибухів

Росіяни атакували Одесу "Шахедами". У місті пролунала серія вибухів.

02:09, 22 липня

Окупанти просунулися на кількох напрямках: огляд ISW

За даними аналітиків, російські загарбники мали успіхи на Покровському й Торецькому напрямках.

01:27, 22 липня

Російське Міллєрово під атакою дронів

Пізно ввечері 21 липня у Ростовській області прогриміли вибухи. Окупанти скаржилися на атаку дронів.

Гучно було, зокрема, у Міллерово. У мережі пишуть про понад 10 вибухів.

00:28, 22 липня

Росіяни вдарили по Сумах: пошкоджені будинки, автівки, є постраждалі

Унаслідок ворожого удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.

До медзакладу доставили 2 мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків, – 60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу.

Попередньо, за допомогою до медиків звернулися 12 людей.

00:17, 22 липня

У Покровську триває ліквідація російських ДРГ, – Deep State

У Покровську триває операція з ліквідації диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Кілька днів тому вони проникли до міста через населений пункт Звірів.