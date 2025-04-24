06:00, 24 апреля

По словам Терехова, было 7 ударов крылатых ракет и 12 – дронами-камикадзе типа "Шахед". По его словам, в результате атаки пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома. Сейчас на местах работают соответствующие службы.

Терехов добавил, что один из ударов ракетами пришелся по Новобаварскому району. В итоге повыбивало окна в близлежащих многоэтажках. Информации о пострадавших не было. Осмотр места прилета продолжается. Кроме того, была информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.