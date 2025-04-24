Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1156 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Россия продолжает атаковать "Шахедами": большое количество дронов летит на Запорожье
Что произошло за сутки
Есть жертвы и пострадавшие в Киеве
По состоянию на 06:06 уже известно о 9 погибших. А пострадали 63 человека.
По словам ГСЧС, 42 человека госпитализировали, среди которых – 6 детей. Остальным оказали помощь на месте. Также среди раненых – беременная женщина.
Под ударом оказался Харьков
По словам Терехова, было 7 ударов крылатых ракет и 12 – дронами-камикадзе типа "Шахед". По его словам, в результате атаки пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома. Сейчас на местах работают соответствующие службы.
Терехов добавил, что один из ударов ракетами пришелся по Новобаварскому району. В итоге повыбивало окна в близлежащих многоэтажках. Информации о пострадавших не было. Осмотр места прилета продолжается. Кроме того, была информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.
Какие последствия атаки для Киевской области
В Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Кроме того, произошел пожар в одном из магазинов. Информация о пострадавших среди населения не поступала.
Также пожар в лесу возник в Вышгородском районе. А в Броварском – горел травяной настил.
В результате атаки в столице пострадали несколько районов
Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков в Шевченковском, Святошинском и Голосеевском районах. В то же время мэр Киева Виталий Кличко рассказал о вызове медиков в Голосеевский, Соломенский, Святошинский и Шевченковский районы.
Дроны атаковали Киев и область
Россия осуществила очередную ракетную атаку по Киеву. В КОВА призывают всех граждан соблюдать безопасность и оставаться в укрытиях до окончательной стабилизации ситуации.
Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения,
– призывает власть.
На Запорожье прогремели взрывы
Председатель Запорожской ОГА заявлял об угрозе крылатых ракет по Запорожской области. Известно, что Россия запустила "Калибры" из акватории Черного моря. Также ранее была информация, что в сторону области двигались "Шахеды".
Громко было по меньшей мере вдвое. Местные власти сообщали о работе ПВО.