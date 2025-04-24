06:00, 24 квітня

За словами Терехова, було 7 ударів крилатих ракет і 12 – дронами-камікадзе типу "Шахед". За його словами, внаслідок атаки постраждало виробниче підприємство, зазнали пошкоджень багатоповерхові та приватні будинки. Зараз на місцях працюють відповідні служби.

Терехов додав, що один з ударів ракетами прийшовся по Новобаварському району. У підсумку повибивало вікна у прилеглих багатоповерхівках. Інформації щодо постраждалих не було. Огляд місця прильоту триває. Крім того, була інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста.