Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1156 день. Про головні події цієї доби – читайте в тексті 24 Каналу.
Дивіться також Росія продовжує атакувати "Шахедами": велика кількість дронів летить на Запоріжжя
Що відбулося за добу
Є жертви та постраждалі у Києві
Станом на 06:06 вже відомо про 9 загиблих. А постраждали 63 людини.
За словами ДСНС, 42 людей госпіталізували, серед яких – 6 дітей. Іншим надали допомогу на місці. Також серед поранених – вагітна жінка.
Під ударом опинився Харків
За словами Терехова, було 7 ударів крилатих ракет і 12 – дронами-камікадзе типу "Шахед". За його словами, внаслідок атаки постраждало виробниче підприємство, зазнали пошкоджень багатоповерхові та приватні будинки. Зараз на місцях працюють відповідні служби.
Терехов додав, що один з ударів ракетами прийшовся по Новобаварському району. У підсумку повибивало вікна у прилеглих багатоповерхівках. Інформації щодо постраждалих не було. Огляд місця прильоту триває. Крім того, була інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста.
Які наслідки атаки для Київщини
У Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Крім того, сталася пожежа в одному з магазинів. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила.
Також пожежа у лісі виникла у Вишгородському районі. А у Броварському – горів трав'яний настил.
Внаслідок атаки у столиці постраждали кілька районів
Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків у Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах. Водночас мер Києва Віталій Кличко розповів про виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони.
Дрони атакували Київ та область
Росія здійснила чергову ракетну атаку по Києву. У КОВА закликають усіх громадян дотримуватися безпеки та залишатися в укриттях до остаточної стабілізації ситуації.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,
– закликає влада.
На Запоріжжі пролунали вибухи
Голова Запорізької ОВА заявляв про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області. Відомо, що Росія запустила "Калібри" з акваторії Чорного моря. Також раніше була інформація, що у бік області рухалися "Шахеди".
Гучно було щонайменше вдвічі. Місцева влада повідомляла про роботу ППО.