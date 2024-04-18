Путин сделал "стратегическую ошибку", начав войну, но россияне быстро приходят в себя, – Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов высказался о Путине и о его решении начать полномасштабное вторжение в Украину. По словам главы разведки, российский президент совершил "стратегическую ошибку", напав на наше государство.

В интервью журналистам The Washington Post Буданов отметил, что россиян начали быстро воспринимать действительность такой, какой она есть, а не ту, что “красиво” описывают российские пропагандисты.

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Буданов назвал ошибкой решение Путина начать войну

Глава украинской разведки отметил, что Владимир Путин стал жертвой собственной пропаганды, которую сам же и проводит.

Они перегрели свое общество говоря, что они самые могущественные в мире, и он сам начал в это верить. Но оказалось, что их армия не такая мощная, как они думали,

– заметил Буданов.

Глава ГУР рассказал, что сейчас россияне начали "оправляться" от войны, которую ведет их страна против Украины. По словам генерала, это тот факт, о котором "надо помнить".

"Они доказали это десятки раз. Мы не должны недооценивать эту характеристику", – рассказал глава разведки.

В то же время он отметил, что войну Путина против Украины поддержали более 70 процентов россиян. Но этот показатель снизился по сравнению с предыдущими социологическими опросами.

Чем может закончиться война России против Украины

По словам журналистов The Washington Post, Буданов осторожно отнесся к прогнозам относительно окончания войны России против Украины. Однако подчеркнул, что был бы не против возможного распада России на мелкие части.

В российских мечтах (об окончании войны – 24 Канал) они оккупировали всю Украину, а в наших мечтах мы проводим парад Победы в Москве,

– отметил Буданов.

В то же время глава ГУР МО подчеркнул, что эта война будет продолжаться, пока в России сохраняется режим Путина и его приспешников. Однако Буданов уверен, что при следующем режиме ситуация может измениться, поэтому это будет для Украины "окно возможностей".

На вопрос журналистов о "корейском варианте" окончания войны в Украине Буданов иронично спросил медийщиков: "хотите ли вы, чтобы Украина стала Северной Кореей?".