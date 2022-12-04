Впереди Россию ждут 50 темных лет

Читал вечером новостные ленты. И наши, и вражеские, и западные, и эмигрантские. Вспомнил старый анекдот, когда у армянского радио спросили, что делать, если на тещу напал тигр? Ничего, ответило армянское радио, сам напал – пусть сам и выкручивается!

"Победный" тупик

Мне очень любопытно увидеть, как и сколько десятилетий будет выкручиваться из ситуации, в которую сама себя загнала, облезлая кошка, называвшая себя российским тигром.

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Война может длиться еще долго. Очень долго. Но с тем же обескураживающим российских патриотов результатом. Потому что российское туповатое руководство неадекватно себя оценивает и оценивало еще до начала войны. Потому что ее не надо было и начинать. И чем дольше она будет длиться, тем меньше шансов у РФ вернуться в цивилизацию.

Темные времена

Каждый месяц этой тупой, бессмысленной бойни загоняет их в изоляцию, бедность и безнадегу на долгие годы. Они сжигают свое будущее, будущее своих детей и уже приступили к перспективам для внуков.

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Даже если они капитулируют сегодня, то впереди их ожидает очень тяжкая четверть века. Если же они будут убивать себя об Украину еще годик-другой, то 50 темных лет – это тот минимум, который им светит.

Ужасная перспектива. Но заслуженная. Ты этого хотел, Жорж Данден!

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