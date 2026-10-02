"Война без правил": дипломат объяснил, о чем свидетельствует новое распоряжение Путина

Российские оккупанты получили приказ отменить ограничения на нанесение ударов по гражданской инфраструктуре Украины. После этого враг начал наносить удары по мостам, дата-центрам, киевской школе и т.д. Однако на самом деле Россия совершала подобные военные преступления и раньше.

Об этом 24 Каналу рассказал политик и дипломат Роман Безсмертный. По его словам, еще с 2014 года Россия регулярно нарушала международное право и неоднократно совершала военные преступления. Там наносили удары по школам, больницам и другой гражданской инфраструктуре.

Россия делала это и раньше

Как подчеркнул Безсмертный, количество нарушений и военных преступлений России определяется лишь тем, каким оружием располагают оккупанты. Сейчас у них есть возможность наносить атаки с помощью реактивных беспилотников, которые сложно сбивать. Соответственно, количество атак возросло.

Начиная с 2014 года, россияне бомбили больницы, детские сады. Я уже не говорю, сколько раз они нарушали режим прекращения огня. А убийства военнопленных? А пытки в отношении гражданского населения?

– сказал Безсмертный.

По мнению дипломата, именно поэтому информация о "войне без правил" – это скорее информационный шум со стороны Кремля. Россия всегда вела войну с нарушением норм гуманитарного права.

Вспомните красивый город Марьинка. Он сравнен с землей. Там десяток школ, детских садов, тысячи квартир. Так Россия ведет войну. Они стирают города,

– отметил Безсмертный.

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил СМИ, что Путин отменил все ограничения на удары по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили в украинской разведке. Также в последнее время враг нанес удар дроном по одной из киевских школ.