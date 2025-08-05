Хотя доброволица Анна активно занималась творчеством, участвовала в культурных проектах и имела множество планов на жизнь, она все-таки решила присоединиться к армии. К такому решению ее подтолкнула болезненная потеря.

Доброволец и пилот БПЛА, вокалистка творческого объединения МУР Анна рассказала 24 Каналу, что переломный момент произошел 14 июля 2022 года. В этот день российская ракета "Искандер" попала в центр Винницы.

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О решении стать добровольцем

В момент прилета ракеты в помещении продолжался саундчек, где звукоинженером был хороший друг Анны. К сожалению, он погиб.

Это стало такой пиковой нотой. После этого я сказала, что иду хотя бы учиться. А когда ты становишься на этот путь, то он тебя затягивает, понимаешь – кто как не ты,

– говорила Анна.

Переживание этой потери далось ей очень тяжело. В это время девушка имела концерт за границей. Утром 14 июля начали сыпаться звонки людей, которые не могли связаться со своими родными. Царил хаос, никто не мог понять, что произошло.

Я приезжаю на локацию, где должен был быть концерт. Это центр Парижа, внутри много места, играет музыка, а мне звонит девушка Жени и говорит, что его не стало. Теперь я ненавижу Париж,

– вспомнила Анна.

Тяжелее всего было невесте Евгения – Дарье. Парень решил вернуться в Украину, хотя был за границей. У него появилась "работа мечты", как он любил говорить. Поэтому приехал из Чехии, сделал предложение девушке, а через несколько дней его жизнь забрала российская ракета.

Его гибель было очень трудно пережить. Группа взяла паузу в творческой деятельности. Только через год удалось возобновить деятельность. Мама Евгения поддержала такое решение.

Напомним, в результате ракетного удара по Виннице 14 июля 2022 года погибли 27 человек, среди них 3 ребенка. Оккупанты направили по городу 3 ракеты. Попадание пришлось по дому быта "Юбилейный". Также сгорела клиника "Нейромед", в которой были люди.