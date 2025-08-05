Доброволиця та пілот БпЛА, вокалістка творчого об'єднання МУР Анна розповіла 24 Каналу, що переломний момент стався 14 липня 2022 року. У цей день російська ракета "Іскандер" влучила у центр Вінниці.

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Про рішення стати добровольцем

У момент прильоту ракети у приміщенні тривав саундчек, де звукоінженером був хороший друг Анни. На жаль, він загинув.

Це стало такою піковою нотою. Після цього я сказала, що йду хоча б навчатися. А коли ти стаєш на цей шлях, то він тебе затягує, розумієш – хто як не ти,

– казала Анна.

Пережиття цієї втрати далося їй дуже важко. У цей час дівчина мала концерт за кордоном. Вранці 14 липня почали сипатися дзвінки людей, які не могли зв'язатися зі своїми рідними. Панував хаос, ніхто не міг зрозуміти, що сталося.

Я приїжджаю на локацію, де мав бути концерт. Це центр Парижа, всередині багато місця, грає музика, а мені дзвонить дівчина Жені й каже, що його не стало. Тепер я ненавижу Париж,

– пригадала Анна.

Найважче було нареченій Євгена – Дарині. Хлопець вирішив повернутися в Україну, хоча був за кордоном. У нього з'явилася "робота мрії", як він любив казати. Тому приїхав з Чехії, освідчився дівчині, а через кілька днів його життя забрала російська ракета.

Його загибель було дуже важко пережити. Гурт взяв паузу у творчій діяльності. Лише через рік вдалося відновити діяльність. Мама Євгена підтримала таке рішення.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року загинуло 27 людей, серед них 3 дитини. Окупанти спрямували по місту 3 ракети. Влучання прийшлося по будинку побуту "Ювілейний". Також згоріла клініка "Нейромед", в якій були люди.