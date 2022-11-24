Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, ситуация с потенциальным использованием ядерного оружия изменилась после встречи Джо Байдена и Си Цзиньпиня на саммите G20. Там был четкий сигнал о недопустимости ядерного шантажа и использовании этого оружия.

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Россия понимает, что в случае ядерного удара сразу последует военный ответ от Запада. И очень сомнительно, что ей хоть как-то поможет Китай, который тоже не заинтересованный в такой эскалации.

Сейчас Россия использует только два последних "козыря"

Как подчеркнул Фейгин, у Кремля нет много средств влияния на войну в Украине. У них остались только удары по критической инфраструктуре и потенциальная попытка повторного наступления из Беларуси сразу на двух направлениях – на Киев и Волынь.

Фактор мобилизованных, по мнению Фейгина, перестал сильно влиять на ход войны по крайней мере пока. Это может измениться, если Кремль начнет бросать новые волны "мобиков" в Украину.

Это те две вещи, которые Москва использует в качестве последних средств. Важно, какой ответ будет на это. Если они пойдут с Севера, то могут быть разгромлены. А продолжение обстрелов территории Украины увеличивает шансы на получение ракет ATACMS на 300 километров,

– отметил Фейгин.

Фейгин рассказал, какие два средства влияния остались у России в войне против Украины

В России нарастают междоусобицы

Есть предположения, что в России нарастают междоусобицы между военным руководством и местными влиятельными "игроками". Это касается министра обороны страны-агрессора Шойгу и основателя ЧВК Вагнера Пригожина. А глава Чечни Кадыров тоже хочет большей власти.

По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, Кадыров и Пригожин могли уже условно поделить власть в России. Он назвал их программу-минимум и программу-максимум.

Кроме того, в американском институте изучения войны считают, что российский диктатор стал зависим от Пригожина и Кадырова. Они становятся все более независимыми фигурами в России.

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