О ситуации на фронте, борьбе украинцев против агрессора, событиях на международной арене и главных новостях 4 июля пишет 24 Канал.

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01:58 Кулеба отметил, что по плану обучения наших пилотов на F-16 должно было начаться еще в июне. Впрочем, "график начинает сдвигаться". Союзники рассказывают о "ошибках в расчетах".

01:36 Журналисты Bihus.Info обнаружили элитную недвижимость у супруги президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира. Вилла во Франции обошлась в 20 миллионов евро.

00:43 Глава МИД заявил, что Михеила Сааакашвили медленно доводят до смерти. Дмитрий Кулеба призвал дать политику уехать. Он отметил, что 4 июля вызовут на жесткий разговор посла Грузии. После этого он отправится в Тбилиси.