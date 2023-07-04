Про ситуацію на фронті, боротьбу українців проти російського агресора, події на міжнародній арені та головні новини 4 липня пише 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ звільнили Рівнопіль і просунулись під Бахмутом: як за тиждень змінилась карта бойових дій

01:58 Кулеба зазначив, що за планом навчання наших пілотів на F-16 мало розпочатися ще у червні. Втім, "графік починає зсуватися". Союзники розповідають про "помилки в розрахунках".

01:36 Журналісти Bihus.Info виявили елітну нерухомість у дружини президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра. Вілла у Франції обійшлася у 20 мільйонів євро.

00:43 Очільник МЗС заявив, що Міхеіла Сааакашвілі повільно доводять до смерті. Дмитро Кулеба закликав дати політику виїхати. Зазначив, що 4 липня викличуть на жорстку розмову посла Грузії. Після неї він відправиться до Тбілісі.