Про ситуацію на фронті, боротьбу українців проти російського агресора, події на міжнародній арені та головні новини 4 липня пише 24 Канал.

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