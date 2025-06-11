НАТО опасается: политолог ответил, хочет ли Альянс завершения войны в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что прекращение огня в Украине даст возможность России накапливать оружие. Это увеличивает риски для Альянса. Соответственно возникает вопрос, а действительно ли Запад заинтересован в прекращении войны в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что заявление Рютте не демонстрирует ничего нового. У европейских представителей НАТО действительно есть опасения, что в случае прекращения войны в Украине Россия может переключиться на те же страны Балтии.

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Действительно ли Запад хочет окончания войны в Украине

Как отметил Фесенко, пока нет никаких предпосылок для прекращения боевых действий. Россия действительно может пойти по такому сценарию, если война в Украине таки закончится. Но Запад вполне может повлиять на диктатора Путина.

Если европейцы будут усиливать оборону и помогать нам усиливать нашу оборону после завершения войны, то не думаю, что Путин решится. Он нападает на тех, кого считает слабыми,

– сказал Фесенко.

Тут речь не идет о том, что Запад якобы не хочет завершения войны. Там понимают, что Путина важно остановить. Его надо заставить пойти на мир. Такие заявления Рютте провоцируют дискуссию о том, как таки дожать Путина, что он прекратил войну и не пошел дальше.

Трамп выступает за прекращение войны. Рютте против этого выступать не будет. Но вот как заставить Путина прекратить войну – об этом будет идти разговор и на саммите НАТО, и на встрече G7,

– подчеркнул Фесенко.

Добавим, руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль убежден, что Россия считает войну в Украине лишь этапом для конфронтации с Западом. Кроме того, Кремль рассматривает варианты конфликта с европейскими странами, чтобы проверить, действительно ли США будут защищать союзников по НАТО. Для этого не нужна полномасштабная война. Можно просто запустить так называемых "зеленых человечков".