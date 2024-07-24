Идут 882 сутки с момента полномасштабного вторжения России в Украину. О главных новостях с фронта, тыла и международной арены – читайте в материале 24 Канала.
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В результате атаки на Херсон погиб человек
Ночью российские войска обстреляли один из районов Херсона.
В результате этой атаки погибла женщина 1947 года рождения. Тело из-под завалов деблокировали спасатели,
– сообщил начальник Херсонской ОГА Роман Мрочко.
В Харькове прогремели взрывы
Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили в район частного сектора, в результате этого возник пожар в одном из домов.
Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы,
– сообщил мэр.
Также российские войска ударили по промышленной зоне одного из районов Харькова.
В Киевской области работало ППО
Ночью Киевскую область атаковали "Шахеды". Местные власти сообщали о работе ПВО в регионе.
Россияне массированно атаковали Одесскую область "Шахедами"
Россияне массированно атаковали Одесскую область беспилотниками типа "Шахед".
Жителей Измаильского района призвали быть осторожными, поскольку атаки дронов были направлены в их направлении.