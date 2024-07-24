07:05, 24 июля

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что россияне ударили в район частного сектора, в результате этого возник пожар в одном из домов.

Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы,

– сообщил мэр.

Также российские войска ударили по промышленной зоне одного из районов Харькова.