07:05, 24 липня

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили в район приватного сектору, внаслідок цього виникла пожежа в одному з будинків.

Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби,

– повідомив мер.

Також російські війська вдарили по промисловій зоні одного з районів Харкова.