Расмуссен отметил, что первоочередной план российского диктатора провалился. Поэтому сейчас он действует другими методами и способами, чтобы победить Украину в войне.

К теме Рютте заинтересован в разгроме армии России: чего ожидать от нового генсека НАТО

Экс-генсек НАТО дал прогноз относительно войны в Украине

В интервью немецкому телеканалу ntv Расмуссен на вопрос, когда и как может завершиться война в Украине, признал, что "делать временные прогнозы трудно". В то же время политик выразил опасения, что война в Украине "будет надолго".

"План А" Путина – завоевать всю Украину за несколько дней – провалился. Его "план Б" – замороженный конфликт и российская оккупация Востока Украины в надежде на то, что Запад ослабнет и уступит,

– добавил он.

Бывший генеральный секретарь НАТО прогнозирует, что война в Украине, вероятно, продлится как минимум до конца 2024 года. Эта оценка основывается на убеждении, что президент России Владимир Путин ожидает потенциальных сдвигов в результате предстоящих президентских выборов в США, которые, как он надеется, могут быть благоприятными для его позиции.

"По моему мнению, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все необходимое, чтобы не просто выжить, но и выиграть войну, они имеют хорошие шансы оттеснить россиян", – подчеркнул Расмуссен.

Напомним, что нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Запад должен продолжать оказывать военную помощь Украине. Именно от этого, по его мнению, зависит продолжительность войны России против Украины. Так, Столтенберг подчеркнул, что путь к миру – это больше оружия для Украины.