Война в Украине – это только начало: 7 пунктов, которые следует понимать

Что, по моему мнению, мы не видим и, как следствие, не понимаем союзников: 1. Война в Украине – только начало. Мир ждет десятилетия борьбы между автократиями и демократиями.

С нас оно только начинается, и союзники сейчас готовятся к продолжительному марафону. Мы можем победить и жить дальше своими проблемами. Они же, как лидеры мира и Европы, ответственны за то, чтобы демократии дошли марафон до конца и победили.

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2. Россия – не одна, даже если у других актеров пока нету "слов"

КНДР и Иран играют свои роли. Есть актеры на других континентах, о которых мы вообще мало что знаем. КНР – лидер клуба. Когда союзники калибруют ответы на агрессию, они должны учесть варианты реакций всего "клуба", а не только лишь России.

3. Не все страны могут пережить первый шок трансформации энергетических рынков, отказавшись от российских энергоресурсов.

Индия, население которой растет высокими темпами, а уровень благосостояния – угрожающий, не может без посторонней помощи обеспечить себя энергоресурсами в ближайшие месяцы по сегодняшним ценам.

А США, Великобритания, ЕС не имеют такого запаса прочности и ресурса, чтобы помочь им тоже. Поэтому в первый период, пока добыча не увеличится, а потребление не спадет, мы увидим, как некоторые отказываются от российской нефти, а некоторые покупают ее со скидками.

4. Оружие не растет на деревьях, а оборонные компании не имеют достаточно производственных линий сейчас, чтобы быстро пополнять запасы.

Оборонные бюджеты демократий растут в разы на разных континентах. Но, чтобы изготовить один "Джавелин", нужно 300 полупроводников, которые в дефиците. Чтобы производить больше в разы того, что еще вчера было не нужно даже в примерно таких количествах, нужны новые производственные линии.

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А мир ждет марафон. И каждый лидер имеет обязательства перед Конституцией и гражданами – ставить во главу угла обороноспособность своей страны. Поэтому, кроме обеспечения нас оборудованием, страны-лидеры значительные ресурсы вкладывают в то, чтобы в разы ускорить и увеличить его выпуск.

5. Россия – это война по советским стандартам, в отличие от вызовов, ожидающих в скором будущем.

На космический шантаж мы мало обращаем внимания, но космические войны это угроза нашего, а не следующего поколения. И клуб автократов не отстает. Первое же предупреждение США Россия сделала именно в космосе, уничтожив спутник испытанием оружия и создав мусором риск для жизни космонавтов.

Война в Украине – вызов для мира / Фото Getty Images

6. С какими потерями и как быстро демократии пройдут марафон и победят – зависит от того, насколько значительную часть мира они смогут объединить.

С нас марафон начинается. И сейчас формируются эти два союза. Поэтому задача – не выбросить Венгрию из ЕС или Турцию из НАТО. Не наложить санкции на всех, кто сохраняет отношения с Россией. Не обозвать лидеров африканских стран коррупционерами...

7. Вместо вывода

Задача – найти подход к каждому, объяснить, сделать для каждого выгодным присоединение к коалиции. Потому что каждый, кого оттолкнем мы, – потенциальный ресурс врага.

Да, мы важны, потому что сегодня именно мы в эпицентре старта определяющих событий этого столетия для мира. Да, нас никто не бросит, и демократиям жизненно необходима наша победа, потому что, потеряв 40 миллионов на глазах у всех посреди Европы, марафон будет идти тяжело, как и объединяться.

Но мир больше, чем Украина. Поэтому не всегда то, что мы считаем нужным для победы прямо сейчас – таковым и является.

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