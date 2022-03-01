Война в Украине – это война за ценности, жизнь, свободу, это война всего мира, – Зеленский

В нашем государстве 5 день идет война. Президент Владимир Зеленский называет противостояние Украины и России войной за ценности.

Президент в интервью Reuters и CNN заявил, что мы также боремся за жизнь и свободу. По его словам, такие обычные вещи иногда людям понять сложно.

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Это трудно объяснить, пока это не происходит у человека дома или у соседа. Поэтому должен быть месседж такой, чтобы он долетел через все эти тысячи километров. И тогда люди в США будут понимать, за что мы здесь боремся,

– сказал Зеленский.

По его словам, тогда они поймут, что должны поддерживать Украину не просто так.

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