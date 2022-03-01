Президент у інтерв'ю Reuters та CNN заявив, що ми також боремось за життя та свободу. За його словами, такі звичайні речі іноді людям зрозуміти складно.

До теми Це не втягування країн НАТО у війну, – Зеленський про закриття неба

Це важко пояснити поки це не відбувається у людини вдома чи в сусіда. Тому повинен бути меседж такий, щоб він долетів через всі ці тисячі кілометрів. І тоді люди в США будуть розуміти за що ми тут боремось,

– сказав Зеленський.

За його словами, тоді вони усвідомлять, що повинні підтримувати Україну не просто так.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!