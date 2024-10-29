Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. Он отметил, что это количество также содержит и россиян на территории аннексированного Крыма, передает 24 Канал.

К теме Не сложные, а адские бои: где самая тяжелая ситуация на фронте

Как россияне пытаются наступать на Юге

Владислав Волошин отметил, что на каждом из направлений на Юге враг распределяет свои силы в соответствии с тем, где наращивает свои усилия, а также где держит оборону.

Он распределяет эти силы на каждом отрезке линии боевого соприкосновения согласно своим планам. Сейчас враг не создал, как сообщает наша разведка, ударную группу для ведения наступательных действий,

– отметил представитель Сил обороны Юга.

В то же время он подчеркнул, что на нескольких отрезках боевого столкновения противник готовит ведение штурмовых действий малыми силами пехоты, штурмовыми группами в составе отделения до 10 человек.

"Кроме того, враг на некоторых участках также собирает бронированную технику для поддержки этих штурмовых групп и в частности в направлении Левадного. Там враг также будет усиливать свои штурмовые действия путем привлечения боевой техники и, возможно, танков", – рассказал Волошин.

К слову, ГУР МО также сообщало, что Россия формирует штурмовые группы из заключенных и больных гепатитами "В" и "С". Этих россиян планируют отправить на штурмы в Донецкую и Луганскую области.