Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, подчеркнув, ситуация на поле боя зависит исключительно от ресурсов: как у оккупантов, так и у Сил обороны.

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Фронт не обвалился, но ситуация угрожающая

Причины продвижения врага возле Курахово военный эксперт видит в нехватке ресурсов и усталости личного состава Сил обороны. Россияне преобладают в технике, живой силе и огневом компоненте и превращают это свое преимущество иногда в территориальные достижения.

"Сказать, что фронт обвалился, пока нельзя, но ситуация очень угрожающая. Если Силы обороны не удержат позиции у Селидово, то возникнет еще один плацдарм на Покровск. Если же не удержат позиции у водохранилища, то враг сможет давить на наших защитников в самом Курахово", – отметил Селезнев.

Стагнации не произошло

По словам военного эксперта, в течение последних недель ожидалось, что российская армия истощится, но этого не произошло. Россияне активно оживили боевые действия на 7 участках, а значит, могут масштабировать это наступление.

Говорить о стагнации в ближайшее время не следует, потому что ее уже не произошло, как мы того ожидали. Нужно усиливать мощь Сил обороны всеми силами: как отечественным производителям оружия, так и западным партнерам,

– подчеркнул военный эксперт.

Кроме этого, Владислав Селезнев сказал, что следует обратить внимание на активность врага на Купянском направлении. Ведь город нужен врагу как логистический узел для бесперебойного снабжения на фронт. Так же как Волноваха в Донецкой области служит оккупантам узлом для поставок на Херсонщину и Запорожье.