Были случаи, когда ВСУ брали в плен российских военнослужащих, которые на момент штурмов проходили службу в ремонтных бригадах, работали поварами и водителями, но их все равно бросали на фронт. Поэтому, как рассказал 24 Каналу заместитель командира роты огневой поддержки 1 ОШБр имени Да Винчи Артем Орловский, не понятно, что в их головах.

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О циничной тактике россиян

По словам военного, российская армия совсем не считается с потерями. Силам обороны удается обезвредить большое количество живой силы противника. Однако вражеское командование через определенное время или на следующий день снова отправляет новых солдат.

Орловский отметил, что украинские защитники брали в плен российских военных, которые, штурмуя их позиции, были в составе какой-то ремонтной части. То есть россиянин всю войну чинил технику, но потом подписал контракт или иным способом оказался на фронте.

Был водитель и еще один повар (те, кто попали в плен – 24 Канал). Я не знаю, что может быть у них в головах, и как они вообще идут на штурмы. Они в прямом смысле слова едут по трупам своих собратьев, которые еще вчера – позавчера удалось утилизировать. Они по ним едут,

– подчеркнул боец ВСУ.

Однако такая тактика работает. Понемногу российским оккупантам удается продавливать украинскую оборону. Враг имеет мощный ресурс и в плане живой силы, и в плане техники, которая может доехать до боевых порядков ВСУ. Артем Орловский отметил, что очень не хватает людей, чтобы бороться с таким нашествием.

В Генштабе сообщили, что по состоянию на утро 29 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 692 тысяч бойцов. Только за предыдущие сутки украинские воины ликвидировали еще 1360 российских захватчиков и уничтожили 235 единиц техники агрессора.