Траплялися випадки, коли ЗСУ брали в полон російських військовослужбовців, які на момент штурмів проходили службу у ремонтних бригадах, працювали кухарями та водіями, але їх все одно кидали на фронт. Тому, як розповів 24 Каналу заступник командира роти вогневої підтримки 1 ОШБр імені Да Вінчі Артем Орловський, не зрозуміло, що в їхніх головах.

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Про цинічну тактику росіян

За словами військового, російська армія зовсім не рахується з втратами. Силам оборони вдається знешкодити велику кількість живої сили противника. Однак вороже командування через певний час або наступного дня знову відправляє нових солдатів.

Орловський зазначив, що українські захисники брали в полон російських військових, які, штурмуючи їхні позиції, були у складі якоїсь ремонтної частини. Тобто росіянин всю війну лагодив техніку, але потім підписав контракт чи інакшим способом опинився на фронті.

Був водій і ще один кухар (ті, хто потрапили в полон – 24 Канал). Я не знаю, що може бути у них в головах, і як вони взагалі йдуть на штурми. Вони в прямому сенсі слова їдуть по трупах своїх побратимів, які ще вчора – позавчора вдалось утилізувати. Вони по них їдуть,

– наголосив боєць ЗСУ.

Проте така тактика працює. Потроху російським окупантам вдається продавлювати українську оборону. Ворог має потужний ресурс і у плані живої сили, і у плані техніки, яка може доїхати до бойових порядків ЗСУ. Артем Орловський зауважив, що дуже не вистачає людей, щоб боротися з такою навалою.

У Генштабі повідомили, що станом на ранок 29 жовтня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 692 тисячі бійців. Лише за попередню добу українські воїни ліквідували ще 1360 російських загарбників та знищили 235 одиниць техніки агресора.