На Востоке ВСУ отбили несколько наступлений и штурмов россиян: ситуация по основным направлениям

Украинские военные продолжают мужественно противостоять российской агрессии. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке. Рассказываем, какая сейчас ситуация по основным направлениям.

Оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области. Для этого российские захватчики пытаются наступать и штурмовать наши позиции, говорится в утренней сводке Генштаба от 4 августа.

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Оккупантам не удается достичь желаемых результатов

Если говорить о Славянском направлении, то враг там продолжает обстреливать все вокруг. Вражеский огонь зафиксировали вблизи Богородичного, Дубровного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля, а также Гусаровки.

Не обошлось там и без попыток продвижения войска оккупантов. Они хотели пойти в направлении Длинного – Богородичного, но светило им только направление крейсера "Москва". Врагу не только дали достойный отпор, но и заставили его отойти.

Что касается Краматорского направления, то здесь тоже были вражеские обстрелы. Огнем оккупанты поливали неподалеку от Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григоровки, Серебрянки, Райгородка, а также Калеников. Вблизи Спорного также нанесли авиаудар.

Наступательное сражение произошло в направлении Яремовка – Долина. Но и там у врага не было шансов на успех, так что ему пришлось отойти.

Бахмутское направление продолжают обстреливать

Из ствольной и реактивной артиллерии враг бил на Бахмутском направлении. Оккупанты атаковали районы Яковлевки, Майского, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Курдюмовки, Зайцева, Бахмута, а также Соледара. Из авиации избивались неподалеку от Яковлевки, Соледара, а также Кодемы.

Попытались захватчики улучшить свое тактическое положение. Речь идет о направлениях Стряповка – Соледар, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Но ни на одном из них достичь желаемого результата оккупантам не удалось. Им осталось только отойти. В то же время бои продолжаются в направлении Новолуганское – Кодема. Там враг ведет наступательные действия.

Также обстреливал районы Песков, Пречистовки, Шевченковского, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки на Авдеевском направлении. Кроме того, штурмовые действия оккупанты совершали в направлениях Лозовое – Пески и Веселое – Пески. Там тоже все без результата, так что пришлось отступать.

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