Что происходило в течение очередного нового дня войны, какие были главные события 966 суток сопротивления против россиян – читайте в хронологии 24 Канала.
К теме Почти 1500 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага 16 октября
Во Львове вспыхнул масштабный пожар на автобусном заводе
В ночь на 16 октября во Львове вспыхнул масштабный пожар. Местные телеграм-каналы сообщали, что возгорание произошло около 02:00. Огонь быстро распространился и охватил огромную площадь.
Во Львове вспыхнул масштабный пожар ночью 16 октября / Фото Львовского городского совета
Утром во Львовском городском совете сообщили, что пожар вспыхнул в складских помещениях на территории автобусного завода. Возгорание произошло на пилораме, однако причины пока неизвестны.
Огонь охватил площадь в около 1500 квадратных метров. Как сообщили в ГСЧС, пожар ликвидировали за несколько часов. Боролись с огнем 88 спасателей на 17 пожарных машинах.
Пожар во Львове укрощали несколько часов / Фото Львовского городского совета
К счастью, пострадавших в результате масштабного пожара нет.
Проблемы со светом есть и в Николаеве
Корреспондентка 24 Канала также сообщает о проблемах со светом в Николаеве. Там обесточивание связано с ремонтными работами по определенным адресам.
В Херсоне пропал свет
Начальник Херсонской ОГА Роман Мрочко рассказал, что 16 октября в Херсоне исчезло электричество.
Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются,
– написал он.
Он призвал местных следить за обновлениями информации, ведь обо всех изменениях сообщат. Александр Прокудни написал, что россияне попали в объект инфраструктуры.
Ситуация на Харьковщине по состоянию на 16 октября
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области за сутки:
- 21:15 Харьковский район, вблизи Харькова. Обстрел КАБ. Без разрушений и пострадавших.
- 15:30 Купянский район, Куриловская ТГ, село Кругляковка. В результате обстрела КАБ повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Погиб 67-летний мужчина.
- 15:00 Купянский район, город Купянск. Удар с FPV-дрона. Поврежден автомобиль.
В Тернопольской области возник пожар после атаки "Шахедами"
Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода рассказал, что во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории Тернопольской области, в результате чего возник масштабный пожар.
Ликвидация последствий атаки в Тернопольской области / Фото ГСЧС
Для оперативной ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники,
– написал глава ОГА.
В Тернопольской области возник пожар после атаки "Шахедами" / Фото ГСЧС
Он также отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС и Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных в результате инцидента нет.
Что происходит в Луганской области
Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что оккупанты попытались захватить наши позиции вблизи Грековки, Макеевки, Балки Журавки. Атаковали россияне, имея поддержку штурмовой авиации.
Украинские защитники остановили все эти попытки врага. Захватчики не прекращают бить по прифронтовых населенных пунктах. Вчера попали по району Балки Журавки. Обстреляли местность из артиллерии и беспилотников,
– написал Лысогор.
Кроме того, он отметил, что в учебных заведениях на захваченных территориях Луганщины детям раздают буклеты с правилами, которых необходимо придерживаться во время общения с военными российской армии.
"В частности, учителя в Айдаре отмечали для учеников и их родителей, что правильное общение – ключ к безопасности ребенка. Отмечают, что в любом случае вооруженные россияне не понесут наказание за собственные противоправные действия", – пишет начальник Луганской ОВА.
В Луганске, по словам Лысогора, оккупационная власть дискутирует по поводу пересмотра тарифов на перевозку пассажиров в пределах города. Однако решения, которое устроит всех, у них нет. Действующий тариф в 20 рублей является экономически необоснованным и устаревшим. Перевозка одного человека стоит втрое дороже. О вероятной прибыли речь уже не идет.
Подсчеты проведены с учетом цены на "дешевое российское топливо", на которое все ожидали 10 лет. Местные коллаборационисты не могут прийти к согласию – значительно увеличивать бюджетную дотацию перевозчику или возложить эти расходы на население и вызвать возмущение?
Россия модернизировала свой ударный дрон "Шахед", – ISW
В отчете ISW приводится информация от военнослужащего мобильного подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.
Военный подчеркнул, что российские беспилотники "Шахед" изначально характеризовались низкой скоростью, ограниченной маневренностью и способностью летать на малых высотах. Однако, по его словам, недавняя модернизация компонентов российских беспилотников улучшила их характеристики, что позволило дронам летать быстрее и на больших высотах.
Как сообщает защитник, в ответ на эти достижения украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали свое оборудование и тактику, успешно противодействуя вражеским БпЛА.
Какие потери врага в войне по состоянию на 16 октября
В Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага в войне:
- личного состава – около 672 850 (+1450);
- танков – 8 997 (+9);
- боевых бронированных машин – 17 969 (+30);
- артиллерийских систем – 19459 (+29);
- РСЗВ – 1 231 (+0);
- средства ПВО – 978 (+0);
- самолетов – 369(+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 050 (+31);
- крылатые ракеты – 2 620 (+0);
- корабли /катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 732 (+78);
- специальная техника – 3 441 (+0).
Потери врага по состоянию на 16 октября 2024 года
Какие последствия вражеских обстрелов в Херсонской области
Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, гараж, автобус и частные автомобили, – написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
В КГВА рассказали о последствиях атаки "Шахедами" в Киеве
Сергей Попко рассказал, что после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней, российские войска снова возобновили террор ударными БПЛА по гражданским городам Украины. В частности, враг пытался атаковать беспилотными летательными аппаратами и Киев.
Воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов. Все вражеские БПЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице!
– написал генерал.
Начальник КГВА отметил, что информация о разрушениях или пострадавших в столице – не поступала. Все данные оперативной сводки обновляют и уточняют.
В то же время Сергей Попко отметил, что по состоянию на 07:28 в Киевской области еще фиксируются российские дроны. Там ведут боевую работу ПВО по их уничтожению.
"Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения на Киев и в столице будет объявлена воздушная тревога. Поэтому прошу киевлян и гостей города прислушиваться к сигналам оповещения, и, в случае опасности, пользоваться защитными сооружениями", – отметил начальник КГВА.
Какова ситуация с безопасностью в Днепропетровской области
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что 15 октября вечером враг продолжил атаки по Никопольскому району.
Оккупанты запустили дрон-камикадзе по одному из сел Покровской громады. К счастью, обошлось без пострадавших,
– написал он.
В других громадах области ночь прошла без обстрелов.
В Киевской области вблизи столицы работает ПВО.
На войне погиб Иван Гербьяк из Львовской области
В Сходницком поселковом совете рассказали, что Иван Гербьяк погиб 13 октября, защищая родную землю от российских захватчиков, на Покровском направлении Донецкой области. Военный был родом из села Свидник, ему исполнилось всего 26 лет.
До полномасштабной войны Иван работал за границей. Но после вторжения России он оставил все свои планы и мечты и стал на защиту Украины,
– говорится в сообщении.
Иван Гербьяк погиб на фронте 13 октября / Фото из фейсбука Сходницкого поселкового совета
В Сходницком поселковом совете убеждены, что имя военного будет навеки вписано в историю нашего народа, как имя Героя, который отдал свою жизнь за Родину.
Там также выразили искренние соболезнования родным и близким павшего воина и заверили, что разделяют боль и склоняют голову в глубокой скорби.
Сколько вражеских ракетоносителей в морях
В ВМС ВСУ сообщили, что в акваториях морей находится такое количество российских судов:
- В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
- В Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море – 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море – 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
В Винницкой области работает ППО.
Аналитики DeepState зафиксировали оккупацию Островского и продвижение врага в нескольких населенных пунктах
Согласно данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись в нескольких населенных пунктах, еще один им удалось оккупировать.
Враг оккупировал Островское, а также продвинулся возле Левадного, Цукурино и в Торецке,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в Торецке сейчас
Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, сказала, что в Торецке фактически не осталось "целых" домов, а некоторые кварталы просто уничтожены.
Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически стерты FPV-дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции. И, таким образом, враг закрепляется, но просто приходит на выжженную землю, где уже ничего нет и таким образом пытается выдавить наши силы,
– рассказала Бобовникова.
По ее словам, россияне выбрали чрезвычайно эффективную тактику, обстреливая город не выборочно, а поражая здания, в частности, большой вред наносит использование врагом авиации по городской застройке. Таким образом, как говорит пресс-секретарь, в Торецке уже невозможно удерживать позиции. Кроме вышеупомянутого, страдают и гражданские.
С начала 2024 года ВСУ уничтожили более 10 тысяч артсистем России
В Минобороны Украины сообщили, что с начала 2024 года и до 1 октября уничтожили 10 373 артиллерийские системы российской армии. Общая стоимость уничтоженного вооружения оценивается в не менее 8 миллиардов долларов.
Как отметило украинское оборонное ведомство, 1 артиллерийский дивизион – это 18 артиллерийских стволов, артбригада – 72 артустановки. Таким образом за 9 месяцев продолжающегося, года, Силы обороны уничтожили, условно, 144 вражеские артиллерийские бригады.
По данным Генштаба ВСУ, больше всего техники вышеупомянутого вида российские захватчики потеряли недавно, 22 сентября. Тогда Силам обороны удалось превратить в металлолом по меньшей мере 81 вражескую артиллерийскую систему.
Когда Украина сможет презентовать мирный план
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что процесс проведения тематических конференций на основе каждого из пунктов Формулы мира завершится в этом месяце.
Результатом каждой из этих конференций является общее коммюнике с принципами и предложенными решениями. Самое главное в коммюнике – это конкретные шаги, действия, которые нужны для реализации пунктов Формулы мира. И они будут объединены в совместном документе, который мы будем готовы представить в начале ноября,
– рассказал он.
В Генштабе рассказали ситуацию на фронте
Всего с начала этих суток произошло 164 боевые столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневого поражения. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях:
- На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать наши позиции у Волчанска и Старицы. В то же время вражеская авиация атаковала населенный пункт Малые Проходы управляемыми бомбами.
- На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого. Девятнадцать боев завершено, семь – еще продолжаются.
- На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.
- На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.
- На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации враг совершил девять штурмовых действий. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Дачного и Щербиновки. Все атаки агрессора отражены.
- С начала этих суток противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидово и Крутого Яра, что на Покровском направлении. Наши защитники отбили 24 атаки, одно боевое столкновение – еще продолжается.
- На Кураховском направлении враг также совершил 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукурино, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Катериновки. 32 боевые столкновения завершены, еще два – до сих пор продолжаются.
- На Времовском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны у Раздольного и Богоявленки.
- На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение неподалеку от Малой Токмачки.
- На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.