07:56, 16 октября

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что оккупанты попытались захватить наши позиции вблизи Грековки, Макеевки, Балки Журавки. Атаковали россияне, имея поддержку штурмовой авиации.

Украинские защитники остановили все эти попытки врага. Захватчики не прекращают бить по прифронтовых населенных пунктах. Вчера попали по району Балки Журавки. Обстреляли местность из артиллерии и беспилотников,

– написал Лысогор.

Кроме того, он отметил, что в учебных заведениях на захваченных территориях Луганщины детям раздают буклеты с правилами, которых необходимо придерживаться во время общения с военными российской армии.

"В частности, учителя в Айдаре отмечали для учеников и их родителей, что правильное общение – ключ к безопасности ребенка. Отмечают, что в любом случае вооруженные россияне не понесут наказание за собственные противоправные действия", – пишет начальник Луганской ОВА.

В Луганске, по словам Лысогора, оккупационная власть дискутирует по поводу пересмотра тарифов на перевозку пассажиров в пределах города. Однако решения, которое устроит всех, у них нет. Действующий тариф в 20 рублей является экономически необоснованным и устаревшим. Перевозка одного человека стоит втрое дороже. О вероятной прибыли речь уже не идет.

Подсчеты проведены с учетом цены на "дешевое российское топливо", на которое все ожидали 10 лет. Местные коллаборационисты не могут прийти к согласию – значительно увеличивать бюджетную дотацию перевозчику или возложить эти расходы на население и вызвать возмущение?