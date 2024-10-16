07:56, 16 жовтня

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що окупанти спробували захопити наші позиції поблизу Греківки, Макіївки, Балки Журавки. Атакували росіяни, маючи підтримку штурмової авіації.

Українські оборонці зупинили усі ці намагання ворога. Загарбники не припиняють бити по прифронтових населених пунктах. Вчора поцілили по району Балки Журавки. Обстріляли місцевість з артилерії та безпілотників,

– написав Лисогор.

Окрім того, він зазначив, що у навчальних закладах на захоплених територіях Луганщини дітям роздають буклети із правилами, яких необхідно дотримуватися під час спілкування з військовими російської армії.

"Зокрема, вчителі в Айдарі наголошували для учнів та їхніх батьків, що правильне спілкування – ключ до безпеки дитини. Наголошують, що у будь-якому випадку озброєні росіяни не понесуть покарання за власні протиправні дії", – пише начальник Луганської ОВА.

У Луганську, за словами Лисогора, окупаційна влада дискутує з приводу перегляду тарифів на перевезення пасажирів в межах міста. Однак рішення, яке влаштує усіх, в них немає. Чинний тариф у 20 рублів є економічно необґрунтованим і застарілим. Перевезення однієї особи коштує втричі дорожче. Про ймовірний прибуток мова вже не йде.

Підрахунки проведені із врахуванням ціни на "дешеве російське пальне", на яке всі очікували 10 років. Місцеві колаборанти не можуть дійти згоди – значно збільшувати бюджетну дотацію перевізнику чи покласти ці витрати на населення та викликати обурення?