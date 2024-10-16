Що відбувалося впродовж чергового нового дня війни, які були головні події 966 доби спротиву проти росіян – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Майже 1500 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога 16 жовтня
У Львові спалахнула масштабна пожежа на автобусному заводі
У ніч проти 16 жовтня у Львові спалахнула масштабна пожежа. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що загоряння сталося близько 02:00. Вогонь швидко поширився й охопив величезну площу.
У Львові спалахнула масштабна пожежа вночі 16 жовтня / Фото Львівської міської ради
Зранку у Львівській міській раді повідомили, що пожежа спалахнула у складських приміщеннях на території автобусного заводу. Загоряння сталося на пилорамі, однак причини поки що невідомі.
Вогонь охопив площу у близько 1500 квадратних метрів. Як повідомили у ДСНС, пожежу ліквідували за кілька годин. Боролися з вогнем 88 рятувальників на 17 пожежних машинах.
Пожежу у Львові приборкували кілька годин / Фото Львівської міської ради
На щастя, постраждалих унаслідок масштабної пожежі немає.
Проблеми зі світлом є й в Миколаєві
Кореспондентка 24 Каналу також повідомляє про проблеми зі світлом у Миколаєві. Там знеструмлення пов'язане із ремонтними роботами за певними адресами.
У Херсоні зникло світло
Начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко розповів, що 16 жовтня у Херсоні зникла електрика.
Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються,
– написав він.
Він закликав місцевих стежити за оновленнями інформації, адже про всі зміни повідомлять. Олександр Прокудні написав, що росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури.
Ситуація на Харківщині станом на 16 жовтня
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області за добу:
- 21:15 Харківський район, поблизу Харкова. Обстріл КАБ. Без руйнувань та постраждалих.
- 15:30 Куп'янський район, Курилівська ТГ, село Кругляківка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 67-річний чоловік.
- 15:00 Куп'янський район, місто Куп‘янськ. Удар з FPV-дрона. Пошкоджено автівку.
У Тернопільській області виникла пожежа після атаки "Шахедами"
Очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода розповів, що під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.
Ліквідація наслідків атаки у Тернопільській області / Фото ДСНС
Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки,
– написав очільник ОВА.
У Тернопільській області виникла пожежа після атаки "Шахедами" / Фото ДСНС
Він також наголосив, що завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС та Нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих внаслідок інциденту немає.
Що відбувається у Луганській області
Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що окупанти спробували захопити наші позиції поблизу Греківки, Макіївки, Балки Журавки. Атакували росіяни, маючи підтримку штурмової авіації.
Українські оборонці зупинили усі ці намагання ворога. Загарбники не припиняють бити по прифронтових населених пунктах. Вчора поцілили по району Балки Журавки. Обстріляли місцевість з артилерії та безпілотників,
– написав Лисогор.
Окрім того, він зазначив, що у навчальних закладах на захоплених територіях Луганщини дітям роздають буклети із правилами, яких необхідно дотримуватися під час спілкування з військовими російської армії.
"Зокрема, вчителі в Айдарі наголошували для учнів та їхніх батьків, що правильне спілкування – ключ до безпеки дитини. Наголошують, що у будь-якому випадку озброєні росіяни не понесуть покарання за власні протиправні дії", – пише начальник Луганської ОВА.
У Луганську, за словами Лисогора, окупаційна влада дискутує з приводу перегляду тарифів на перевезення пасажирів в межах міста. Однак рішення, яке влаштує усіх, в них немає. Чинний тариф у 20 рублів є економічно необґрунтованим і застарілим. Перевезення однієї особи коштує втричі дорожче. Про ймовірний прибуток мова вже не йде.
Підрахунки проведені із врахуванням ціни на "дешеве російське пальне", на яке всі очікували 10 років. Місцеві колаборанти не можуть дійти згоди – значно збільшувати бюджетну дотацію перевізнику чи покласти ці витрати на населення та викликати обурення?
Росія модернізувала свій ударний дрон "Шахед", – ISW
У звіті ISW наводиться інформація від військовослужбовця мобільного підрозділу протиповітряної оборони Збройних Сил України.
Військовий підкреслив, що російські безпілотники "Шахед" спочатку характеризувалися низькою швидкістю, обмеженою маневровістю і здатністю літати на малих висотах. Однак, за його словами, нещодавня модернізація компонентів російських безпілотників покращила їхні характеристики, що дозволило дронам літати швидше та на більших висотах.
Як повідомляє захисник, у відповідь на ці досягнення українські мобільні вогневі групи також вдосконалили своє обладнання і тактику, успішно протидіючи ворожим БпЛА.
Які втрати ворога у війні станом на 16 жовтня
У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога у війні:
- особового складу – близько 672 850 (+1450);
- танків – 8 997 (+9);
- бойових броньованих машин – 17 969 (+30);
- артилерійських систем – 19459 (+29);
- РСЗВ – 1 231 (+0);
- засоби ППО – 978 (+0);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 050 (+31);
- крилаті ракети – 2 620 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 732 (+78);
- спеціальна техніка – 3 441 (+0).
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2024 року
Які наслідки ворожих обстрілів у Херсонській області
Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, автобус та приватні автомобілі, – написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Через російську агресію 6 людей зазнали поранень.
У КМВА розповіли про наслідки атаки "Шахедами" у Києві
Сергій Попко розповів, що після одноденної перерви вперше за майже 50 днів, російські війська знову поновили терор ударними БпЛА по цивільних містах України. Зокрема, ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ.
Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці!
– написав генерал.
Начальник КМВА зазначив, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих у столиці – не надходила. Усі дані оперативного зведення оновлюють та уточнюють.
Водночас Сергій Попко наголосив, що станом на 07:28 в Київській області ще фіксуються російські дрони. Там ведуть бойову роботу ППО по їхньому знищенню.
"Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і у столиці буде оголошена повітряна тривога. Тому прошу киян та гостей міста дослухатися до сигналів оповіщення, та, у разі небезпеки, користуватися захисними спорудами", – зазначив начальник КМВА.
Яка безпекова ситуація у Дніпропетровській області
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що 15 жовтня ввечері ворог продовжив атаки по Нікопольському району.
Окупанти запустили дрон-камікадзе по одному з сіл Покровської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих,
– написав він.
В інших громадах області ніч минула без обстрілів.
У Київській області поблизу столиці працює ППО.
На війні загинув Іван Герб'як з Львівської області
У Східницькій селищній раді розповіли, що Іван Герб'як загинув 13 жовтня, захищаючи рідну землю від російських загарбників, на Покровському напрямку Донецької області. Військовий був родом із села Свидник, йому виповнилося лише 26 років.
До повномасштабної війни Іван працював за кордоном. Але після вторгнення Росії він залишив усі свої плани та мрії й став на захист України,
– мовиться у повідомленні.
Іван Герб'як загинув на фронті 13 жовтня / Фото з фейсбуку Східницької селищної ради
У Східницькій селищній раді переконані, що ім'я військового буде навіки вписане в історію нашого народу, як ім'я Героя, який віддав своє життя за Батьківщину.
Там також висловили щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна і запевнили, що розділяють біль та схиляють голову в глибокій скорботі.
Скільки ворожих ракетоносіїв у морях
У ВМС ЗСУ повідомили, що в акваторіях морів перебуває така кількість російських суден:
- В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
Окрім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
У Вінницькій області працює ППО.
Аналітики DeepState зафіксували окупацію Острівського і просунення ворога у кількох населених пунктах
Відповідно до даних аналітиків DeepState, окупанти просунулися у кількох населених пунктах, ще один їм вдалося окупувати.
Ворог окупував Острівське, а також просунувся біля Левадного, Цукуриного та в Торецьку,
– йдеться у повідомленні.
Яка ситуація у Торецьку зараз
Речниця оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, сказала, що у Торецьку фактично не залишилося "цілих" будинків, а деякі квартали просто знищено.
Там, де вже неможливо знайти укриття і неможливо закріпитися, де позиції фактично стерті FPV-дронами, нам доводиться переміщатися на інші позиції. І таким чином ворог закріплюється, але просто приходить на випалену землю, де вже нічого немає та таким чином намагається видавити наші сили,
– розповіла Бобовнікова.
За її словами, росіяни обрали надзвичайно ефективну тактику, обстрілюючи місто не вибірково, а вражаючи будівлі, зокрема, великої шкоди завдає використання ворогом авіації по міській забудові. Таким чином, як каже речниця, у Торецьку уже неможливо утримувати позиції. Крім вищезгаданого, страждають і цивільні.
З початку 2024 року ЗСУ знищили понад 10 тисяч артсистем Росії
У Міноборони України повідомили, що з початку 2024 року й до 1 жовтня знищили 10 373 артилерійські системи російської армії. Загальна вартість знищеного озброєння оцінюється у щонайменше 8 мільярдів доларів.
Як зауважило українське оборонне відомство, 1 артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Таким чином за 9 місяців року, що триває, Сили оборони знищили, умовно, 144 ворожі артилерійські бригади.
За даними Генштабу ЗСУ, найбільше техніки вищезгаданого виду російські загарбники втратили нещодавно, 22 вересня. Тоді Силам оборони вдалося перетворити на брухт щонайменше 81 ворожу артилерійську систему.
Коли Україна зможе презентувати мирний план
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що процес проведення тематичних конференцій на основі кожного з пунктів Формули миру завершиться цього місяця.
Результатом кожної із цих конференцій є спільне комюніке з принципами та запропонованими рішеннями. Найголовніше в комюніке – це конкретні кроки, дії, які потрібні для реалізації пунктів Формули миру. І вони будуть об'єднані в спільному документі, який ми будемо готові презентувати на початку листопада,
– розповів він.
У Генштабі розповіли ситуацію на фронті
Загалом від початку цієї доби відбулося 164 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках:
- На Харківському напрямку противник безуспішно намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Стариці. Водночас ворожа авіація атакувала населений пункт Малі Проходи керованими бомбами.
- На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого. Дев'ятнадцять боїв завершено, сім – ще тривають.
- На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.
- На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував наші позиції поблизу Калинівки, Ступочок та Предтечиного.
- На Торецькому напрямку за підтримки бомбардувальної авіації ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного та Щербинівки. Всі атаки агресора відбито.
- Від початку цієї доби противник 25 разів атакував у районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру, що на Покровському напрямку. Наші захисники відбили 24 атаки, одне бойове зіткнення – ще триває.
- На Курахівському напрямку ворог також здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. 32 бойові зіткнення завершено, ще два – досі тривають.
- На Времівському напрямку противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Роздольного та Богоявленки.
- На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.
- На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено п'ять спроб окупантів атакувати наші позиції.