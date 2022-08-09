И хотя российские военные терпят колоссальные потери на войне против Украины, это не мешает им пробовать двигаться вперед. Об этом сообщают в сводке Генштаба ВСУ от 9 августа.

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Наступательные бои продолжаются

Одна из целей российских захватчиков сейчас выход на административные границы Донецкой области. Это врагу нужно сделать, чтобы иметь возможность полностью поглотить Донбасс.

И именно для этого на Донецком направлении продолжаются наступательные бои. оккупанты стремятся продвинуться на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Причем с помощью артиллерии оккупанты делают все возможное, чтобы от занятых рубежей отодвинуть наших военных.

Враг обстреливает все вокруг

Если конкретизировать, то в Бахмутском направлении враг продолжил артиллерийские обстрелы. Под огонь оккупантов попали районы Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки, а также Вершины. Не гнушались захватчики использовать авиацию, которую привлекли вблизи Вершины, Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки, а также Спорного.

Не обошлось и без разведки боем. Ее враг попытался провести вблизи Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки, а также Бахмута. Но там захватчикам ВСУ дали понюхать пороху. Последним пришлось бежать, чтобы хоть спастись. Подобную ситуацию, но с попыткой вражеского наступления, наблюдали вблизи Зайцева.

Если говорить об Авдеевском направлении, то там тоже не обошлось без обстрелов. Враг открывал огонь неподалеку от Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки, а также Сухой Балки. Из авиации бил вблизи Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки.

Что касается наступательных боев, то их наблюдали рядом с Красногоровкой и Авдеевкой. Но и эти попытки врага были напрасны, и ему пришлось отойти.

Беспокойно было и на Краматорском направлении. Там российские военные обстреливали населенные пункты вблизи Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного, а также Ивано-Дарьевки.

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