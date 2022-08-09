І хоч російські військові зазнають колосальних втрат на війні проти України, це не заважає їм пробувати рухатись вперед. Про це повідомляють у зведенні Генштабу ЗСУ від 9 серпня.

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Наступальні бої продовжуються

Одна з цілей російських загарбників зараз – вихід на адміністративні межі Донецької області. Це ворогові потрібно зробити, щоб мати можливість повністю поглинути Донбас.

І саме для цього на Донецькому напрямку тривають наступальні бої. Окупанти прагнуть просунутись на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Причому за допомогою артилерії окупанти роблять усе можливе, щоб від зайнятих рубежів відсунути наших військових.

Ворог обстрілює все довкола

Якщо конкретизувати, то на Бахмутському напрямку ворог продовжив артилерійські обстріли. Під вогонь окупантів потрапили райони Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки, а також Вершини. Не гребували загарбники використовувати авіацію, яку залучили поблизу Вершини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки, а також Спірного.

Не минулось і без розвідки боєм. Її ворог спробував провести поблизу Івано-Дар'ївки, Веселого, Яковлівки, а також Бахмута. Але там загарбникам ЗСУ дали понюхати пороху. Тож останнім довелось втікати, щоб бодай врятуватись. Подібну ситуацію, але зі спробою ворожого наступу, спостерігали поблизу Зайцевого.

Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то там теж не минулось без обстрілів. Ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки, а також Сухої Балки. З авіації бив поблизу Мар'їнки, Красногорівки, Новоселівки й Авдіївки.

Що стосується наступальних боїв, то їх спостерігали поруч з Красногорівкою та Авдіївкою. Але й ці спроби ворога були марними, тож йому довелось відійти.

Неспокійно було й на Краматорському напрямку. Там російські військові обстрілювали населені пункти поблизу Григорівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Закітного, а також Івано-Дар'ївки.

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