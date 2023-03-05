Не осталось живого места, – украинские военные о ситуации на Авдеевском направлении

Оккупанты увеличили частоту атак на Авдеевском направлении. Ситуация там напряженная, но украинские военные успешно удерживают оборону.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко рассказали о ситуации на передовой Авдеевского направления.

Смотрите также Россияне попытались прорваться под Авдеевкой: потеряли 3 танка и 5 БМП – мощное видео от ВСУ

По их словам, ситуация напряженная. Россияне постоянно наступают, используя тактику малых групп. Военные рассказывают, что на их направлении почти нет живого места.

Так, оккупанты атакуют наших защитников из РСЗО:

"Град",

минометов,

артиллерии,

танков.

Бойцы также показали воронку от российских обстрелов. Оккупанты чуть не попали в блиндаж.

Враг безжалостно продолжает наступать

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский рассказал, что россияне штурмуют украинские позиции и пытаются найти "щель" между Марьинкой и Авдеевкой.

Какая ситуация на фронте

Россия сосредотачивает усилия на наступательных действиях на:

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Шахтерском направлении.

Враг продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, совершает атаки и обстрелы гражданских объектов, пытается уничтожить инфраструктуру Украины. Сегодня враг совершил 23 авиационных и 4 ракетных удара, а также более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Риск ракетных атак высок на всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений. Враг обустраивает свои позиции вблизи границы и атакует населенные пункты минометами и артиллерией.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно атаковал Белогоровку Луганской области. Атаковал населенные пункты Харьковской, Луганской и Донецкой областей. На Бахмутском направлении враг продолжает наступление и атакует Бахмут и населенные пункты вокруг, совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Донецкой области.