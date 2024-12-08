Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1019 сутки. Силы обороны продвинулись в Курской области. Также наши защитники восстановили позиции возле Великой Новоселки. Российские захватчики продолжают террор гражданского населения и пытаются захватить как можно больше украинских территорий.