О ситуации на фронте, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, главных новостях 8 декабря – сообщает 24 Канал.
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ВСУ восстановили позиции возле Великой Новоселки, россияне продвинулись до 3 городов: обзор и карты ISW
Силы обороны восстановили утраченные позиции возле Большой Новоселки. Также наши защитники продвинулись в Курской области, захватив несколько населенных пунктов.
Российские захватчики продвинулись на нескольких направлениях, – Кураховском, Торецком и Купянском. Значительных успехов на остальных не добились.
Оккупанты продвинулись в Торецке и около 5 населенных пунктов, –Deep State
Аналитики пишут, что враг продвинулся возле Возрождения, Шевченко, Новотроицкого, Пушкино, Сторожевого и в Торецке.
Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения оккупантами захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала. С начала минувших суток произошло 182 боевых столкновения.
- На Харьковском направлении наши войска отбили 2 атаки врага вблизи Волчанска.
- Враг совершил 9 атак на наши укрепления на Купянском направлении. 8 боестолкновений в районах Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая завершились.
- На Лиманском направлении за день россияне 2 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполовки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. 2 атаки продолжаются.
- На Краматорском направлении завершилась неудачей попытки врага продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы. Всего было отражено 7 атак.
- На Торецком направлении оккупанты 7 раз штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки.
- На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 35 штурмовых и наступательных действий. По предварительным подсчетам, наши защитники ликвидировали еще 146 и ранили 194 оккупанта на этом направлении. Также уничтожили 2 боевых бронированных машины, 3 автомобиля.
- На Кураховском направлении враг интенсивно атакует. Зафиксировано 42 боестолкновения. Украинские защитники отражали атаки оккупантов.
- На Времовском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка. Однако, успеха не имел. 2 боестолкновения еще продолжаются.
- На Ореховском направлении защитники отбили атаку в направлении Новоданиловки.
- Враг провел три неудачных штурма на Приднепровском направлении.
- На Курщине украинские военные отбили 14 атак врага. Продолжается еще три боестолкновения.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке нет.