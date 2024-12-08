Про ситуацію на фронті, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, головні новини 8 грудня – повідомляє 24 Канал.
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ЗСУ відновили позиції біля Великої Новосілки, росіяни просунулися до 3 міст: огляд і карти ISW
Сили оборони відновили втрачені позиції біля Великої Новосілки. Також наші захисники просунулися в Курській області, захопивши кілька населених пунктів.
Російські загарбники просунулися на кількох напрямках, – Курахівському, Торецькому та Купʼянському. Значних успіхів на інших не домоглися.
Окупанти просунулися в Торецьку й біля 5 населених пунктів, –Deep State
Аналітики пишуть, що ворог просунувся біля Відродження, Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного, Сторожевого та в Торецьку.
Яка ситуація на фронті: зведення Генштабу
Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами загарбниками планів наступу та виснаження бойового потенціалу. Від початку минулої доби відбулося 182 бойових зіткнення.
- На Харківському напрямку наші війська відбили 2 атаки ворога поблизу Вовчанська.
- Ворог здійснив 9 атак на наші укріплення на Купʼянському напрямку. 8 боєзіткнень в районах Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю завершилися.
- На Лиманському напрямку за день росіяни 2 рази штурмували позиції українських захисників в районах Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. 2 атаки тривають.
- На Краматорському напрямку завершилася невдачею спроби ворога просунутися вперед поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Всього було відбито 7 атак.
- На Торецькому напрямку окупанти 7 разів штурмували в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки.
- На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 35 штурмових і наступальних дій. За попередніми підрахунками, наші захисники ліквідували ще 146 і поранили 194 окупанти на цьому напрямку. Також знищили 2 бойових броньованих машини, 3 автомобілі.
- На Курахівському напрямку ворог інтенсивно атакує. Зафіксовано 42 боєзіткнення. Українські захисники відбивали атаки окупантів.
- На Времівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка. Однак, успіху не мав. 2 боєзіткнення ще тривають.
- На Оріхівському напрямку захисники відбили атаку в напрямку Новоданилівки.
- Ворог провів три невдалих штурми на Придніпровському напрямку.
- На Курщині українські військові відбили 14 атак ворога. Триває ще три боєзіткнення.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці немає.