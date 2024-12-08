05:30, 8 грудня

Сили оборони відновили втрачені позиції біля Великої Новосілки. Також наші захисники просунулися в Курській області, захопивши кілька населених пунктів.

Російські загарбники просунулися на кількох напрямках, – Курахівському, Торецькому та Купʼянському. Значних успіхів на інших не домоглися.