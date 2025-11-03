Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атака на Сумщину и Николаевщину, взрывы в России: хронология 1349 дня войны
3 ноября, 06:32
6

Атака на Сумщину и Николаевщину, взрывы в России: хронология 1349 дня войны

Тимур Еремьянц

Москва не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 1349 дней.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 3 ноября сообщает 24 Канал.

Какие главные события 3 ноября?

 

 

 

06:27, 03 ноября

Дроны атаковали НПЗ в Саратове

Жители Саратова сообщили о звуках взрывов ночью. Впоследствии из сообщений OSINT-сообществ стало известно, что это дроны атаковали Саратовский НПЗ.

Канал Dnipro Osint сообщил, что произошел пожар на заводе в Саратове в районе установки АВТ-6. И, похоже, один из БпЛА не попал из-за натянутой антидроновой сетки.

Канал ASTRA заметил, что источник огня заметен в западной части завода – возможно, рядом с резервуарами.

04:04, 03 ноября

В Днепре объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет с юга, а около 4 утра в городе прогремели взрывы.

03:35, 03 ноября

БпЛА атаковали Николаев

Воздушную тревогу в Николаеве и области объявляли в течение ночи 3 ноября несколько раз.

В результате атаки "Шахедами" в городе возник пожар. В Николаеве есть разрушения гражданской инфраструктуры в Ингульском районе.

02:52, 03 ноября

Взрывы прогремели на Сумщине

Оккупанты атаковали Сумскую область ударными беспилотниками, в результате чего погиб один человек.

Кроме того, из-под завалов спасатели деблокировали 3 человек, которые получили необходимую медицинскую помощь.