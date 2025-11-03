Атака на Сумщину и Николаевщину, взрывы в России: хронология 1349 дня войны

06:27, 03 ноября

Жители Саратова сообщили о звуках взрывов ночью. Впоследствии из сообщений OSINT-сообществ стало известно, что это дроны атаковали Саратовский НПЗ.

Канал Dnipro Osint сообщил, что произошел пожар на заводе в Саратове в районе установки АВТ-6. И, похоже, один из БпЛА не попал из-за натянутой антидроновой сетки.

Канал ASTRA заметил, что источник огня заметен в западной части завода – возможно, рядом с резервуарами.