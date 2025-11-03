Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 3 листопада повідомляє 24 Канал.
Які головні події 3 листопада?
Дрони атакували НПЗ у Саратові
БпЛА атакували Миколаїв
Вибухи пролунали на Сумщині
Жителі Саратова повідомили про звуки вибухів уночі. Згодом із повідомлень OSINT-спільнот стало відомо, що це дрони атакували Саратовський НПЗ.
Канал Dnipro Osint повідомив, що сталася пожежа на заводі у Саратові у районі установки АВТ-6. І, схоже, один з БпЛА не влучив через натягнуту антидронову сітку.
Канал ASTRA зауважив, що джерело вогню помітне у західній частині заводу – можливо, поруч із резервуарами.
У Дніпрі оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет з півдня, а близько 4 ранку у місті пролунали вибухи.
Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголошували упродовж ночі 3 листопада кілька разів.
Унаслідок атаки "Шахедами" у місті виникла пожежа. У Миколаєві є руйнування цивільної інфраструктури в Інгульському районі.
Окупанти атакували Сумщину ударними безпілотниками, в результаті чого загинула одна людина.
Окрім того, з-під завалів рятувальники деблокували 3 людей, які отримали необхідну медичну допомогу.