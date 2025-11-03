06:27, 3 листопада

Жителі Саратова повідомили про звуки вибухів уночі. Згодом із повідомлень OSINT-спільнот стало відомо, що це дрони атакували Саратовський НПЗ.

Канал Dnipro Osint повідомив, що сталася пожежа на заводі у Саратові у районі установки АВТ-6. І, схоже, один з БпЛА не влучив через натягнуту антидронову сітку.

Канал ASTRA зауважив, що джерело вогню помітне у західній частині заводу – можливо, поруч із резервуарами.