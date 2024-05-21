Украина побеждает в ракетно-дроновой войне, ПВО России в состоянии хаоса, – The Telegraph

Украина успешно поражает российский флот в Черном море, топча один за другим корабли оккупантов. Это говорит о том, что Киев побеждает в ракетно-дроновой войне.

Об этом написал бывший офицер Королевского флота Великобритании, эксперт по ПВО Том Шарп в своей авторской колонке для издания The Telegraph. Он отметил, что уровень интенсивности украинских ударов по российским кораблям, портовой инфраструктуре и энергообъектах поражает.

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Украина эффективно использует ATACMS для поражения флота

Шарп написал, что в конце прошлой недели состоялась скоординированная атака на порт Новороссийска, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и расположенный рядом нефтяной терминал. Во время атаки использовались беспилотники, в том числе морские. Несмотря на усилия российских сил обороны сорвать атаку, это не удалось остановить.

Кроме того, в воскресенье, ракеты ATACMS были нацелены на пирс в Севастополе, в результате чего затонул тральщик "Куровец". Этот корабль был одним из немногих российских военных кораблей, которые остались в Крыму, а не искали убежища в Новороссийске.

Также, по словам эксперта, есть неподтвержденные сообщения, что ракетный корвет класса "Каракурт" был поражен во время той же атаки. Если это правда, то уничтожение этого судна, потенциально вооруженного грозными ракетами "Калибр", стало бы значительным ударом по России.

Шарп отметил, что потеря одного или, возможно, двух кораблей является важной на нескольких уровнях. Во-первых, многие считали, что точность ATACMS около 9 метров недостаточна для использования против кораблей.

Однако, по словам автора колонки, несмотря на то, что украинские силы используют модели ATACMS, которые рассеивают боеприпасы размером с гранату, сомнительно, что эти ракеты сами по себе могли бы потопить корабль.

При всем том, эти ракеты известны своими бронебойными свойствами и имеют потенциал для уничтожения танков. Попадание такой мощной ракеты в корабль непременно приведет к значительным повреждениям, но неконтролируемый огонь может привести к потоплению судна.

Вполне возможно, что украинцы на самом деле использовали вариант ATACMS с большей унитарной боеголовкой весом 213 килограммов. Это, несомненно, может потопить корабль,

– пишет Шарп.

Однако, по словам эксперта, загадочным является тот факт, что если украинцы имеют унитарную боевую часть ATACMS, то почему еще не использовали его для нацеливания на Керченский мост. В частности, как пишет Шарп, с недавним строительством россиянами железной дороги, что облегчает транспортировку товаров из России в Крым через "сухопутный мост" к северу от Азовского моря, стратегическое значение Керченского моста как логистического маршрута поставки уменьшилось. Несмотря на это, мост остается важной целью для Украины.

Российская ПВО находится в состоянии хаоса

Бывший офицер британского Королевского флота также отметил, что российские системы противовоздушной обороны находятся в состоянии хаоса. Ведь недавняя атака ATACMS привела к уничтожению батареи зенитных ракет С-400 и примерно 10 самолетов на аэродроме Бельбек, что подчеркнуло уязвимость широко разрекламированной системы С-400.

По мнению эксперта, успешная защита от таких атак требует трех ключевых уровней обороны: предупреждения, обнаружения и уничтожения. Аспект "предупреждения" полагается на разведку, спутниковое наблюдение и другие источники для предупреждения о предстоящей атаке. Используя соответствующие инструменты и действуя быстро, можно нанести превентивный удар еще до того, как враг сможет начать наступление.

В то же время Шарп объяснил, что сейчас значительное внимание уделяется усилению возможностей "обнаружения". Поскольку ракеты становятся быстрее, чем когда-либо ранее, первоочередное значение приобретает необходимость выявлять их на ранних стадиях и быстро обрабатывать информацию. После обнаружения уровень реагирования и уничтожения должен быть быстрым и эффективным. В глобальных конфликтах система Patriot стала лидером с точки зрения эффективности. Кроме того, такие системы, как THAAD, потомок системы Patriot, а также израильские системы Arrow и Iron Dome, постоянно доказывают свою боевую эффективность.

Противоракетная оборона является сложной, и если один из ее слоев отсутствует, заброшен или уничтожен, то она становится недейственной... По крайней мере пока мы, жители Запада, имеем преимущество – и украинцы снова и снова показывают, как отсутствие этого преимущества у России делает ее уязвимой,

– пишет Шарп.

В то же время эксперт предостерег от предположения, что недавние успехи Украины в морских и беспилотных атаках обязательно превратятся в преимущество в сухопутной войне. Впрочем, из-за значительных потерь Черноморского флота и потенциального потопления еще одного ракетоносца, Украине удалось возобновить экспорт зерна и вывести из строя российские системы противовоздушной обороны. Кроме того, Украина продемонстрировала повышенную способность наносить удары по объектам критической инфраструктуры России в глубине ее территории. По мнению Шарпа, эти события являются крайне неблагоприятными для российского президента Путина.