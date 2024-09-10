Китай и Бразилия продвигают мирный план по войне в Украине, выгодный для России, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что Бразилия и Китай начали продвигать свой мирный план для урегулирования войны России против Украины. Этот план называется "Политическое урегулирование украинского кризиса".

По словам экспертов, мирный план Китая и Бразилии содержит 6 пунктов. Все они являются благоприятными только для одной стороны – России.

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Что известно о мирном плане Китая и Бразилии

В отчете ISW говорится, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 сентября провел важную дипломатическую встречу со своими бразильским и индийским коллегами – Мауро Виейрой и Субрахманьямом Джайшанкаром. Встреча состоялась в рамках заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Саудовской Аравии. Как отмечают эксперты, Лавров затронул тему войны в Украине, однако конкретные детали разговора не разглашаются.

9 сентября Лавров повторил шаблонные кремлевские нарративы, которые демонстрируют нежелание России вести честные переговоры с Украиной, утверждая, что мирная формула Президента Украины Владимира Зеленского, действительно основывающаяся на принципах международного права, является "ультиматумом", и что Россия никогда серьезно не рассматривала этот план,

– отметили аналитики.

Эксперты подтвердили, что в последнее время Бразилия и Китай активно отстаивают свой мирный план из шести пунктов под названием "Политическое урегулирование украинского кризиса". Этот план характеризуется принципами, которые рассматриваются как благоприятные для России. Между тем премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил приверженность Индии миру в Украине, отметив соблюдение международного права и важности уважения территориальной целостности и суверенитета государств.

В ISW отметили, что украинские чиновники ранее пригласили российского представителя принять участие в предстоящем втором мирном саммите, запланированном на конец этого года.