В Министерстве обороны Украины заявили, что обнародовать информацию о погибших украинских военных не будут до завершения действия военного положения . В ведомстве объяснили, чем это оговорено.

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Почему Минобороны не сообщает количество погибших украинских военных

В Министерстве обороны отметили, что данные о потерях личного состава Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения России не сообщают из-за того, что такова необходимость во время военного положения.

Такую информацию нельзя обнародовать, в частности, потому, чтобы враг не узнал этих данных, ведь тогда военные специалисты противника могут сделать немало выводов и использовать информацию для анализа и планирования дальнейших действий.

Именно поэтому до завершения военного положения эта информация закрыта и не подлежит обнародованию,

– объяснили в Минобороны.

При этом в министерстве подчеркнули, что такое обстоятельство никоим образом не влияет на честь памяти каждого погибшего защитника или защитницы Украины. Это наши герои, которым Минобороны чтит, о которых говорит публично, пишет, снимает видео, скучает по каждому и каждой. А семьям погибших обеспечиваются надлежащие выплаты.

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Поэтому представителям общественных инициатив, которые собирают эти данные разными способами, систематизируют и обнародуют их, следует учитывать, что обнародование такой информации во время военного состояния вредит нашей обороне .

– отметили в министерстве.

Напомним, что данные о потерях врага являются открытыми - по состоянию на 31 июля ВСУ уже уничтожили около 40 830 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли с 24 февраля около 1 763 танков, 223 самолета, 190 вертолетов и кучу другой техники.

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