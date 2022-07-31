У Міністерстві оборони України заявили, що оприлюднювати інформацію про загиблих українських військових не будуть до завершення дії воєнного стану. У відомстві пояснили, чим це обумовлено.

Читайте також Відстрочка від призову для військовозобов'язаних жінок: які умови

Чому Міноборони не повідомляє кількість загиблих українських військових

У Міністерстві оборони зауважили, що дані про втрати особового складу Збройних Сил України від початку повномасштабного вторгнення росії не повідомляють через те, що такою є необхідність під час воєнного стану.

Таку інформацію не можна оприлюднювати, зокрема, тому, щоб ворог не дізнався цих даних, адже тоді військові фахівці противника можуть зробити чимало висновків та використати інформацію з метою аналізу та планування подальших дій.

Саме тому до завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню,

– пояснили у Міноборони.

При цьому у міністерстві наголосили, що така обставина жодним чином не впливає на гідне вшанування пам'яті кожного загиблого захисника чи захисниці України. Це наші герої, яким Міноборони віддає шану, про яких говорить публічно, пише, знімає відео, сумує за кожним та кожною. А родинам загиблих забезпечуються належні виплати.

Зверніть увагу Вілкул обіцяє 50 тисяч гривень тим, хто допоможе викрити шпигунів росії у Кривому Розі

Тому представникам громадських ініціатив, які збирають ці дані у різний спосіб, систематизують і оприлюднюють їх, варто зважати на те, що оприлюднення такої інформації під час воєнного стану шкодить нашій обороні,

– зауважили у міністерстві.

Нагадаємо, що дані про втрати ворога натомість є відкритими – станом на 31 липня ЗСУ вже знищили близько 40 830 російських окупантів. Крім того, росіяни втратили з 24 лютого близько 1 763 танків, 223 літаки, 190 гелікоптерів та купу іншої техніки.

Вас може зацікавити – окупанти не допустили Червоний Хрест до місця трагедії у колонії в Оленівці: дивіться відео