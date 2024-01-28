Об этом заявил командующий ВМС. Вице-адмирал Алексей Неижпапа убежден, что ход всей полномасштабной войны был бы совсем другим, если бы нашим войскам разрешили без ограничений использовать западные боеприпасы с самого начала.

Кстати говоря Есть задача, будем работать, – командующий ВМС поделился планами по уничтожению флота России в Крыму

Война пошла бы совсем иначе

Чем быстрее Вооруженные Силы получат необходимый боевой потенциал и некоторые возможности для уничтожения инфраструктурных объектов противника, тем быстрее мы победим,

– подчеркнул Неижпапа.

Вице-адмирал добавил, что мы должны иметь возможности, чтобы убедиться, что Россия навсегда откажется даже от мнения смотреть в сторону Украины, в частности, и на море.

Командующий ВМС убежден, если бы у нашего государства были большие возможности в вопросе оружия, война шла бы иначе.

Если бы у Украины были те или иные виды дальнобойного оружия, которые можно использовать глубже на территории врага, конечно, враг вел бы себя по-другому, в частности, и на поле боя,

– добавил вице-адмирал.

Кроме того, командующий ВМС подчеркнул, что агрессор, зная боевые возможности ВСУ, соответственно, реагирует на действия украинских защитников.

"Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет драку... Если он поймет, что Украина может дать отпор и заставить его по-настоящему почувствовать боль, конечно, он все это прекратит", − отметил Неижпапа.

Важно Законная цель в любом месте мирового океана, – командующий ВМС о российском корабле

Любопытно! Украинские военные уже уничтожили 22 вражеских корабля. Еще 13 – повредили. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что среди приоритетных целей для поражения сейчас– носители крылатых ракет.