Нужно быть готовыми к разрушениям, – Кулеба сделал заявление после атак России на Киев

Украинцев призвали позаботиться о своем психологическом состоянии на фоне массированных атак России, в частности по Киеву. Дмитрий Кулеба заявил, что жителям столицы надо готовиться к новым разрушениям от обстрелов.

Об этом бывший министр иностранных дел Украины сообщил в эфире телемарафона.

Что Кулеба рекомендует украинцам?

На фоне массированных российских ударов по Украине Дмитрий Кулеба обратился к украинцам. Он заявил, что стоит отдохнуть от жизни в Киеве, если не выдерживают психологической нагрузки и чувствуют, что "не справляются".

В то же время экс-министр призвал оставаться внимательными к угрозам и обязательно соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Кулеба отметил, что украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов украинских городов, в частности к разрушениям.

Нам нужно психологически готовиться к последствиям российских атак и разрушений. Мы видели масштабы ущерба после обстрелов в ночь на 24 и 25 мая: повреждены жилые дома, музеи, предприятия и другие объекты. Это трудно воспринимать эмоционально, но к таким картинам, к сожалению, нужно быть готовыми,

– сообщил экс-глава МИД.

Россия угрожает Украине

Напомним, что российский МИД 25 мая призвал иностранцев как можно быстрее выехать из страны как можно быстрее выехать из Киева. Его глава Сергей Лавров пригрозил наносить удары по "центрам принятия решений" и украинскому ВПК.

До этого представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что Россия продолжит "ответные удары" по Киеву.

На угрозы агрессоров ответил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он призвал международных партнеров не поддаваться российскому шантажу. Сейчас с союзниками обсуждают новые пакеты поддержки и шаги в ответ на действия Москвы.