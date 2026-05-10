Россия не достигла значительного прогресса за полгода, в отличие от ВСУ, – ISW

За последний год российская армия не смогла достичь значимого прогресса на фронте. В то же время Силы обороны Украины успешно действовали на поле боя зимой и весной 2026 года.

Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW).

Как аналитики оценивают действия на фронте?

В ISW заявили, что украинская и российская армии продолжили боевые действия в первый день объявленного режима тишины с 9 по 11 мая. Хотя на отдельных участках фронта интенсивность боев снизилась, "постоянные тактические боевые задачи нарушали режим прекращения огня".

Аналитики отметили, что единственным публичным условием о прекращении огня стало "разрешение" Президента Украины Владимира Зеленского проведения парада в Москве. Украина же заверила, и придерживалась, что не будет бить по Красной площади 9 мая.

В то же время стороны "распространяли взаимные обвинения" в нарушении режима прекращения огня. По мнению экспертов, вряд ли перемирие можно соблюсти без четких механизмов выполнения, мониторинга и процессов решения "споров".

Во время режима тишины российские войска проводят ротации, готовят подкрепление, перегруппировываются и налаживают логистику. Вероятно, они готовятся к будущим наступательным операциям, считают в Институте.

Аналитики отмечают, что "российские войска не смогли достичь ни одного значимого оперативного прогресса за последний год". Зато успехи украинской армии помешали противнику на поле боя. Поэтому российскому диктатору Владимиру Путину нечем было похвастаться 9 мая.

Какие достижения обеих сторон?

Сейчас продолжается весенне-летнее наступление российской армии 2026 года, но они достигли "минимального прогресса". В ISW напомнили, что оккупанты впервые проникли в Константиновку в октябре 2025 года. За эти полгода они не достигли ничего значимого.

Украинские войска наоборот достигли своих наибольших успехов на поле боя зимой и весной 2026 года с момента украинской операции в Курской области России в августе 2024 года. В частности, вернули себе больше территории, чем российские войска захватили в апреле 2026 года,

– говорится в отчете.

По оценкам аналитиков, Украина освободила значительную часть Купянска в ноябре 2025 года. Еще более 400 квадратных километров на юге, а также несколько населенных пунктов на западе Запорожской области.

"Украинские контратаки на юге Украины создали цепные оперативные и стратегические последствия для российских войск в их весенне-летнем наступлении 2026 года против фортификационного пояса. Это заставило Россию выбирать между защитой от украинских контратак и распределением человеческих ресурсов и сил на приоритетные сектора линии фронта", – добавили в Институте.

Также там отметили, что усиленные удары ВСУ средней дальности ухудшили способность России наступать. На возможности оккупантов повлияло и блокирование Starlink и, конечно же, дальнобойные санкции по военной и нефтегазовой инфраструктуре.

"Удары существенно нарушили работу российских систем связи на линии фронта и операции беспилотников, что привело к снижению доходов России от нефти и газа", – резюмировали в ISW.

Последние новости фронта

Высшее командование российской армии приказало оккупантам дойти до окраин Краматорска до 30 мая. В Силах обороны отмечают, что такие планы врага звучат не впервые, а фактически он продвигается значительно медленнее.

В последние дни на фронте российские войска атаковали на северо-востоке от Константиновки и в Запорожской области. Они не продвинулись благодаря украинским контратакам.