Тревожный рюкзак приготовил за неделю "до", – Маркив о предчувствиях и первых днях войны

Еще с 2014 года стало ясно, что когда-нибудь начнется полномасштабная война с россией. Многие военные были готовы к этому.

Об этом 24 каналу рассказал украинский нацгвардеец Виталий Маркив. По его словам, он с побратимами ясно понимал, что большая война не за горами, когда в 2014 году россия аннексировала Крым и создала формирования в Донецкой и Луганской областях. С этого времени ребята готовились к масштабным боевым действиям.

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Мы понимали, что просто так это все не кончится. Рано или поздно придет время великой войны. И нам нужно готовиться,

– говорит Маркив.

Было предчувствие, что скоро начнется

По словам Маркива, уже в феврале у него было предчувствие, что скоро начнутся масштабные боевые действия. Поэтому все необходимые личные вещи военный упаковал в "тревожный рюкзак" еще за неделю до войны.

24 февраля первые взрывы раздавались недалеко от дома Виталия Маркива. Первое, что он подумал – возможно, теракт. Но военный сразу позвонил товарищам, и все стало ясно.

"Несколько звонков товарищам. Они сказали, что да – летят самолеты – началась война. Мы сказали друг другу: "Удачи, увидимся на фронте в окопах". Так началось противостояние против страны-террориста", – вспоминает Виталий Марков.

Как Маркива судили в Италии за гибель фотокорреспондента, но он к этому не был причастен

Виталий Маркив – украинский военный, обвиняемый в Италии в гибели фоторепортера Андреа Роккелли. В мае 2014 года он самовольно ушел в "серую зону" близ Славянска, где погиб от минометных обстрелов пророссийских боевиков.

В 2017 году Маркив уехал в Италию, чтобы навестить маму, но там его задержали. Он отмечал, что обвинения ошибочны: на тот момент Маркив был обычным солдатом и не имел доступа к минометам. Также он находился на другой позиции.

В июле 2019 года один из итальянских судов признал Маркива виновным в гибели фотографа и назначил наказание – 24 года лишения свободы. Но 3 ноября 2020 года апелляционный суд Милана полностью оправдал военного. Подробнее об этой истории читайте по ссылке.

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