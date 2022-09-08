Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Наши военные огнем ликвидируют россиян.

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"Недоброе" утро для оккупантов

Минобороны опубликовало новый кадр, как украинские защитники уничтожают захватчиков с помощью тяжелого оружия.

Доброе утро, россияне! Ой, подождите... Не такое доброе? Дракарис!

– написали в ведомстве.



ВСУ поздравляет оккупантов огнем / фото Минобороны Украины

Кстати, дракарис – это слово, означающее "драконье пламя". В знаменитом сериале "Игра престолов", перед тем, как погибла советница Матери драконов Миссандея, она сказала последнее слово на валирийском языке: "Дракарис".

Актуальные потери врага

Наши воины наносят урон россиянам каждый день. В общей сложности с 24 февраля уже уничтожили 51 250 оккупантов. Только за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали еще 640 вражеских бойцов. Это количество не окончательное, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

Танков – 2112 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 4557 (+37) единиц;

артиллерийских систем – 1126 (+32) единицы;

РСЗО – 305 (+5) единиц;

средств ПВО – 159 (+3) единиц;

самолетов – 239 (+2) единиц;

вертолетов – 210 (+2) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4) единиц;

крылатых ракет – 214 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) единиц;

специальной техники – 110 (+1) единиц.

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