Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Наши военные огнем ликвидируют россиян.

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"Недоброе" утро для оккупантов

Минобороны опубликовало новый кадр, как украинские защитники уничтожают захватчиков с помощью тяжелого оружия.

Доброе утро, россияне! Ой, подождите... Не такое доброе? Дракарис!
– написали в ведомстве.


ВСУ поздравляет оккупантов огнем / фото Минобороны Украины

Кстати, дракарис – это слово, означающее "драконье пламя". В знаменитом сериале "Игра престолов", перед тем, как погибла советница Матери драконов Миссандея, она сказала последнее слово на валирийском языке: "Дракарис".

Актуальные потери врага

Наши воины наносят урон россиянам каждый день. В общей сложности с 24 февраля уже уничтожили 51 250 оккупантов. Только за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали еще 640 вражеских бойцов. Это количество не окончательное, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

  • Танков – 2112 (+15) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4557 (+37) единиц;
  • артиллерийских систем – 1126 (+32) единицы;
  • РСЗО – 305 (+5) единиц;
  • средств ПВО – 159 (+3) единиц;
  • самолетов – 239 (+2) единиц;
  • вертолетов – 210 (+2) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4) единиц;
  • крылатых ракет – 214 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) единиц;
  • специальной техники – 110 (+1) единиц.

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