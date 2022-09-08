Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Наші військові вогнем ліквідовують росіян.

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"Недобрий" ранок для окупантів

Міноборони опублікувало новий кадр, як українські захисники знищують загарбників за допомогою важкої зброї.

Доброго ранку, росіяни! Ой, зачекайте... Не так добре? Дракаріс!

– написали у відомстві.



ЗСУ вітає окупантів вогнем / фото Міноборони України

До речі, дракаріс – це слово, що означає "драконівське полум'я". У знаменитому серіалі "Гра престолів", перед ти, як загинула радниця Матері драконів Міссандея, вона сказала останнє слово валірійською мовою: "Дракаріс".

Актуальні втрати ворога

Наші воїни завдають втрат росіянам кожного дня. Загалом з 24 лютого вже знищили 51 250 окупантів. Лише за попередню добу ЗСУ ліквідували ще 640 ворожих бійців. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.

Танків – 2112 (+15 ) одиниць;

бойових броньованих машин – 4557 (+37) одиниць;

артилерійських систем – 1126 (+32) одиниці;

РСЗВ – 305 (+5) одиниць;

засобів ППО – 159 (+3) одиниць;

літаків – 239 (+2) одиниць;

гелікоптерів – 210 (+2) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 214 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) одиниць;

спеціальної техніки – 110 (+1) одиниць.

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