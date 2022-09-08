Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Наші військові вогнем ліквідовують росіян.
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"Недобрий" ранок для окупантів
Міноборони опублікувало новий кадр, як українські захисники знищують загарбників за допомогою важкої зброї.
Доброго ранку, росіяни! Ой, зачекайте... Не так добре? Дракаріс!
– написали у відомстві.
ЗСУ вітає окупантів вогнем / фото Міноборони України
До речі, дракаріс – це слово, що означає "драконівське полум'я". У знаменитому серіалі "Гра престолів", перед ти, як загинула радниця Матері драконів Міссандея, вона сказала останнє слово валірійською мовою: "Дракаріс".
Актуальні втрати ворога
Наші воїни завдають втрат росіянам кожного дня. Загалом з 24 лютого вже знищили 51 250 окупантів. Лише за попередню добу ЗСУ ліквідували ще 640 ворожих бійців. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.
- Танків – 2112 (+15 ) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4557 (+37) одиниць;
- артилерійських систем – 1126 (+32) одиниці;
- РСЗВ – 305 (+5) одиниць;
- засобів ППО – 159 (+3) одиниць;
- літаків – 239 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 210 (+2) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4) одиниць;
- крилатих ракет – 214 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) одиниць;
- спеціальної техніки – 110 (+1) одиниць.
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