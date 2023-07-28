О главных событиях за 28 июля, военных преступлениях оккупантов и борьбе украинцев против агрессора пишет 24 Канал.

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05:41 Этой ночью неизвестный беспилотник пытался атаковать Москву. Оккупанты заявили, что якобы смогли сбить дрон, а разрушений и пострадавших уже традиционно нет.

04:59 Украинские защитники ликвидировали командира боевиков бригады "Призрак" Артура Богаченко.

04:04 Ночью в оккупированном Шахтерске прогремели взрывы. Есть попадание в нефтебазу оккупантов.

02:28 Удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не просто попадание и не случайность. Это целенаправленный удар, этому есть много прямых и косвенных доказательств. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

01:57 Politico пишет, что в сентябре Abrams отправят в Украину. В настоящее время наши воины проходят обучение на танках. Возможно, оно завершится уже в августе этого года. Кстати, прогнозируют, что Abrams могут помочь ВСУ прорваться на Юге и Востоке.

01:08 В боях за Украину в Донецкой области 15 июля погиб Максим "Марвел" Шварцман. Ранее он работал видеооператором медиаагентства АСС.

00:17 Глава правления НЭК Укрэнерго Кудрицкий рассказал, что отключений света в августе пока не прогнозируют. Впрочем, особенно тяжелыми для энергосистемы будут ближайшие неделю-две.

00:10 Фехтовальщица Ольга Харлан, которая на чемпионате мира отказалась от рукопожатия с представительницей страны-террориста и была из-за этого дисквалифицирована, подчеркнула: "Никогда никого нельзя принудить к миру, особенно украинцев. Никогда, никаким рукопожатием! Поэтому так будет всегда. Я, пожалуй, понимаю, как и все в адекватном мире, что правила должны измениться. Потому что меняется мир".